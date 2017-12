Drástica sanción para José ‘Tin’ Angulo

La directiva de Independiente del Valle y el empresario Diego Herrera pidieron a José Angulo que se calmara. Ambas partes conversarán con el abogado Juan de Dios Crespo para analizar qué caminos legales pueden seguir a favor del ‘Tin’ Angulo.

El delantero de los rayados fue sancionado “con cuatro años de inelegibilidad” por partes del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



El TAS, con sede en Lausana, dio la razón a la FIFA y anuló la sanción inicial de un año impuesta por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por consumo de cocaína en la final de la Copa Libertadores del 2016.



La entidad sustituyó ese castigo por otro de cuatro años de suspensión, que corre desde el 20 de julio de 2016. “Los jueces del TAS han determinado que los hechos explicados por el jugador no corresponden a las pruebas aportadas por los expertos científicos”, se informó en el comunicado.



Angulo, de 22 años, volvió a las canchas con la camiseta de Independiente del Valle en este año. Lo hizo tras cumplir el año de sanción impuesto por la Conmebol. Esta temporada jugó 13 partidos: once en el equipo de Primera y dos en la Reserva donde anotó un gol.

El futbolista, tras terminar el año, se fue de vacaciones. “No puedo hablar del tema. Estamos en reuniones”, explicó Franklin Tello, el presidente de Independiente del Valle. Los dirigentes se comunicaron con el futbolista para mantener reuniones en esta semana.



Diego Herrera, representante de Angulo, se mostró impresionado por la suspensión de cuatro años al delantero esmeraldeño.



Sin embargo, indicó que se comunicará con el abogado del futbolista para resolver el tema. Crespo representó al ‘Tin’ luego de que fue sancionado por dar positivo en dopaje en la final de la Libertadores. “Una vez que conversé con el abogado podremos dar detalles”, manifestó Herrera.



El futbolista está preocupado por la drástica sanción. Según Giovanni Cárdenas, jurista deportivo, el TAS es la última instancia y es difícil que se modifique la sanción. “La apelación es impulsada por la FIFA al año que le puso la Conmebol”, detalló Cárdenas.

El Reglamento Antidopaje de la FIFA determina en su artículo 45 que “el período de suspensión impuesto por una violación del Artículo 5 (Presencia de una sustancia prohibidas-cocaína)... será de dos años, salvo que se cumplan las condiciones para anular o reducir el período de suspensión...”.



Sin embargo, el mismo documento, en el artículo 51, anticipa que en el caso de existir agravantes la sanción puede ser de cuatro años.



En la parte textual del reglamento dice: “si la FIFA demuestra en un caso individual relacionado con una infracción de las normas antidopaje (…) que existen circunstancias agravantes que justifican la imposición mayor que el período ordinario, el período de suspensión aplicable se incrementará hasta un máximo de cuatro años, a menos que el jugador pueda demostrar de forma convincente ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA que no cometió conscientemente la infracción de esa norma antidopaje”.



El futbolista viajó en octubre a participar de la defensa ante la FIFA y el TAS. Sin embargo, los argumentos de defensa, no fueron suficientes según la resolución del propio TAS.



Cárdenas detalló que la FIFA es claro en su comunicado y que la sanción se aplica desde julio del 2016. Es decir, la sanción se cumpliría en julio del 2020. “Angulo tuvo actividad, pero esta sanción se conoció recién (ayer). No es retroactiva, pero el próximo año ya no podrá actuar”.



El futbolista y el Independiente del Valle también mantienen un litigio con el Granada.