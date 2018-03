Jorge Sampaoli esperará ‘hasta último momento’ la recuperación de Gago

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, dijo este jueves 8 de marzo de 2018 que esperará “hasta último momento” para decidir si convoca a Fernando Gago, que este martes se resintió de su lesión en la rodilla derecha y está en duda para el Mundial de Rusia 2018.

“Con Fernando hablé ayer, me comuniqué para ver cómo estaba. Sigue manteniendo la ilusión de estar y sigue peleando por eso. Siempre recalco el valor que tiene Gago y eso nos va a hacer esperar hasta último momento”, dijo hoy Sampaoli en rueda de prensa antes de viajar a Europa para ver algunos partidos.



“Más allá de que tuvo un inconveniente, él es optimista y me dice esperá para evaluarme. Cuando un jugador con esa capacidad futbolística te llama genera a los entrenadores mucha emoción e ilusión, vamos a ver cómo está y compararlo con todos”, añadió.



El mediocampista, de 31 años, que jugó en el Real Madrid, en el AS Roma, en el Valencia y en el Vélez Sarsfield, había vuelto a entrenarse la semana pasada con sus compañeros tras la lesión en los ligamentos de la rodilla derecha que sufrió el 5 de octubre de 2017 en partido de las eliminatorias del Mundial contra Perú.



Sampaoli reiteró que no presentará una lista de preliminar de jugadores para el Mundial sino que directamente anunciará los 23 citados y los reservas. “Queremos dar la lista de 23 lo más rápido posible. La idea mía es tratar de que todos sepan la realidad que viven”, explicó.



Argentina jugará dos amistosos en Europa este mes: el primero ante Italia, el 23 de marzo en el Etihad Stadium del Manchester City, y el siguiente ante España en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.



Para Sampaoli estos encuentros sirven para analizar la “comunicación dentro del campo” de ciertos futbolistas.