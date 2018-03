Jorge Sampaoli: Argentina ‘es más el equipo de Messi que el mío’

La selección argentina de fútbol “es candidata” a ganar el Mundial de Rusia 2018, afirmó este jueves 22 de marzo de 2018 su técnico Jorge Sampaoli, quien aseguró que el equipo hoy “es más de Messi” que suyo.



“El reflejo del equipo de Argentina hoy es que el mejor del mundo logre transmitir y darle seguridad al resto para ir por el camino que tenga que ir. Obviamente es mucho más el equipo de él que el mío”, declaró Sampaoli en la ciudad de Manchester, en donde el viernes 23 de marzo se medirá con Italia en un amistoso preparatorio para el Mundial. El martes jugará con España en Madrid.



El seleccionador aseguró que “Leo está en un momento de su etapa de madurez de mucha responsabilidad de lo que él puede entregarle al resto”. “Entrenó de manera increíble y potenció a todos. Nos está ayudando mucho”, afirmó Sampaoli, que señaló que su tarea hoy es ver “cuáles son los jugadores que dentro del campo pueden hallarse mejor con él”.



El técnico aseguró que su equipo irá con ambiciones a Rusia a pesar de los altibajos vividos en los últimos tiempos. “Somos candidatos, el escudo merece que seamos candidatos”, indicó.



“Queremos potenciar la imagen de la selección argentina. Todos nos dan como protagonistas del Mundial, mi obligación es que todo lo que está instalado sea real y potenciarlo todo el tiempo tratando que los rivales nos teman aún más. Que nos teman tanto genera que Argentina sea hoy muy respetada por todos los rivales”, declaró en la conferencia de prensa.

El entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, participa en una sesión de entrenamiento en el complejo de entrenamiento City Academy en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 20 de marzo de 2018, antes de su partido de fútbol internacional amistoso contra Italia el 23 de marzo en el Ethiad Stadium. AFP

Además, remarcó que “no va a ser el Mundial de la espera para Argentina”. “No va a haber especulación de ningún tipo. No hay duda de que el equipo tiene que protagonizar el partido desde que inicia”.



Sampaoli no confirmó el equipo titular que enfrentará mañana a Italia, un rival de peso pese a que la “Azzurra” haya quedado afuera de Rusia 2018. “El fútbol italiano está pasando un mal momento por no ir al Mundial, pero no veo que Italia no siga siendo una potencia del mundo, es un partido de semifinal de Mundial contra un equipo muy grande como Italia”, subrayó.



El entrenador anticipó que en los amistosos con Italia y España probará a un alto número de futbolistas porque necesita definir la lista de 23 jugadores que llevará a Rusia.



También rotará de guardametas, para darles minutos de juego, y volverá a una línea de cuatro en la defensa, para tener más salida en el ataque desde los laterales sin quedarse ceñido a tres centrales fijos, como utilizó en partidos anteriores.



Sampaoli renovó por otra parte su confianza en Gonzalo Higuaín, quien vuelve a la selección luego de un tiempo de ausencia, criticado por la prensa del país sudamericano por sus errores en momentos decisivos.



“A Higuaín lo veo como uno de los mejores delanteros del mundo. Si está al nivel que mostró en los entrenamientos, nos avizora que Argentina tendrá en ataque mucha fortaleza”, declaró. Argentina encabezará el Grupo D del Mundial de Rusia 2018, donde competirá con Islandia, Croacia y Nigeria.