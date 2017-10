El DT Célico se reunió con Villacís y seguirá trabajando en la Ecuafútbol

Jorge Célico y su cuerpo técnico se reunieron con Carlos Villacís, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en Guayaquil, el lunes 16 de octubre. Allí comenzaron a planificar lo que hará Célico en lo que falta de este año. Célico y sus asistentes se tomaron cuatro días de descanso y han preferido no ahondar en los detalles de los actos de indisciplina por parte de cinco seleccionados.

En la reunión revisaron el informe y elaboraron un plan de trabajo. Así lo detalló Diego Cuvi, preparador físico. “No soy el indicado para hablar de los temas de disciplina. Vamos a trabajar con la

Sub 15, la Sub 17 y un micro-ciclo Sub 20. También haremos un seguimiento para la fecha FIFA de eliminatorias de noviembre”, manifestó Cuvi.



Los integrantes del directorio de la FEF y del cuerpo técnico han preferido no dar declaraciones ni responder más preguntas sobre los problemas internos en la Selección de mayores. Carlos Villacís, el presidente de la FEF, tampoco se ha referido a las declaraciones de los futbolistas involucrados en los escándalos.



Por ejemplo, en los comunicados como el de Énner Valencia y Joao Plata se habló de un ‘pacto de silencio’ sobre los problemas. Además del supuesto pedido de Carlos Villacís para que los cincos futbolistas que se fueron de la concentración no sean separados de la Tricolor antes del partido contra Argentina en la última fecha de las eliminatorias.



Pepe Mosquera, integrante del Directorio, detalló que hoy se volverán a reunir como parte de las sesiones de la Ecuafútbol y se conocerá sí Célico o Villacís darán una conferencia de prensa para aclarar los problemas que hay en el máximo organismo rector del balompié ecuatoriano.