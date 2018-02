Emelec confirmó a Jefferson 'Turbina' Montero como nuevo refuerzo

Jefferson Montero, futbolista ecuatoriano del Getafe, regresará a Ecuador para jugar en el Club Sport Emelec, donde debutó como profesional en 2007, cuando disputó 22 partidos y firmó 2 goles. El elenco eléctrico lo confirmó en sus redes sociales este 26 de febrero del 2018.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a EFE que se dialogó con el Swansea, club que cedió a Montero al Getafe.



Montero llegó en verano al conjunto del sur de Madrid con la idea de disfrutar de los minutos que no estaba teniendo en la Premier League. Sin embargo, a las órdenes del técnico José Bordalás, el jugador ecuatoriano apenas ha tenido presencia en el Getafe.



En total, ha participado en cuatro partidos de los 24 que se han disputado en la Liga esta temporada. En ellos, ha sumado 55 minutos repartidos en los choques ante el Celta (15 minutos), Espanyol (15 minutos), Girona (24 minutos) y Las Palmas (un minuto).



Además, ha estado en el banquillo sin jugar en otros cuatro encuentros y el resto no ha sido convocado por su entrenador, que ha preferido utilizar a otros jugadores que, de momento, han respondido para colocar al Getafe en una buena posición alejado de los puestos de descenso.



Montero, en declaraciones a la emisora Radio Superk 800, confirmó la posibilidad de fichar por el Emerec y habló sobre su irregular temporada en el Getafe.



"La situación es un poco complicada aquí. No estoy en las convocatorias. He tenido unas charlas con el entrenador y lo mejor es tomar la decisión de salir. Vine aquí para jugar y no ha podido ser. El equipo va bien, está haciendo bien las cosas y la última charla que tuve con el entrenador ha sido muy importante para mí", dijo.



"Se puede solucionar en horas, el lunes podría ser. Se ha filtrado alguna conversación, la posibilidad está ahí, espero que se pueda solucionar todo", agregó.



Hoy lunes el 'Bombillo' confirmó a su nuevo refuerzo. El hombre oriundo de Babahoyo abandonará el Getafe después de varios meses en los que no ha tenido apenas presencia en la Liga española. Regresar a Ecuador, podría ser una solución para relanzar la carrera.