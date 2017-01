La increíble y vistosa jugada de Riccardo Orsolini que tiene deslumbrada a Italia

Riccardo Orsolini, es un futbolista de 19 años que ha dejado atónita a toda Italia con su técnica desplegada en los partidos de fútbol que ha jugado con el Ascoli Picchio F.C.

La vistosa técnica empleada por Riccardo, llamó la atención de los principales clubes de la Serie A italiana como Juventus, el Napoli o el AC Milan, quienes pugnan por fichar a la joven promesa.

Video: YouTube Canal: News Exclusive

El talento de Riccardo Orsolini, se evidenció en un video de YouTube publicado el 9 de enero de 2017 y que de inmediato se volvió viral. Allí, se observa al juvenil durante un cotejo con su club ante el Spezia de la Serie B de ese país, recostado por la banda derecha, una de sus preferidas. Cuando recibió el balón, eludió a su rival con una increíble jugada que incluyó un lujo de parte del italiano. Pero no conforme con eso y como continuación de la acción, Riccardo decidió ensayar un nuevo amague y dejar así, en ridículo al defensor.



Riccardo Orsolini, es una de las revelaciones del balompié italiano. A los siete años, ingresó al Ascoli Picchio F.C. y a los 16 ya debutó con el primer plantel. En la actualidad es titular indiscutible con su club.



Orsolini utiliza el dorsal 11 y suma cuatro goles e igual número de asistencias en la actual temporada italiana. Según el diario Sport, los dirigentes de la Juventus mantuvieron una reunión con los directivos del Ascoli, pero el futbolista "no será jugador de la 'Vecchia Signora' hasta la próxima temporada".



La habilidad mostrada por Riccardo recaló en la Federación de Italia que también conoció las habilidades del futbolista y por tal motivo, ya tuvo una convocatoria a la selección Sub 20 en donde debutó en 2016 anotando un gol.