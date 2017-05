Billy Arce es un 'tigre' para el fútbol y el ‘play’, Últimas Noticias lo retó y perdió

Billy Arce, la nueva perla del Independiente del Valle, busca desesperadamente un tarro de gel. Se acomoda su peinado estilo cresta y se mira en su celular para ver cómo quedó. Hace un guiño de aceptación y toma una de las palancas de Play Station que llevó ÚLTIMAS a Chillo Jijón.

Por la puerta de una de las salas de reuniones del complejo aparece el DT Alexis Mendoza. En tono de broma, pide que no lo desconcentren a su muchacho y que ya no le hagan tantas entrevistas. Es que desde que debutó, Arce, de 19 años, se ha transformado en el jugador a seguir del cuadro rayado. Ya tiene cuatro goles marcados y es uno de los titulares fijos.



Poco a poco van llegando otros de la plantilla. El ‘yorugua’ Christian Núñez es el primero. Bromea un par de veces sobre el nivel de su compañero en el videojuego FIFA 17 y se retira. Gabriel Cortez y Dixon Arroyo también aparecen en la escena. Ellos sí aprovecharon para darle una ‘clase express’ de fútbol virtual.



El ‘Loco’ Cortez y Arroyo saben de FIFA. Es el videojuego más usado en Chillo Jijón durante las concentraciones. “Por lo general yo juego con el Atlético de Madrid. Ese es el equipo que me gusta y es a donde quiero llegar”, dice ‘Nepito’, como llaman al guambrito Arce.



El ariete se hace el ‘chévere’. Dice que en el club no hay quien le gane jugando Play Station. Y sí que lo demostró. ÚLTIMAS lo retó a un partidito y perdió 2-1 ante el risueño juvenil.

Arce se acomoda frente al televisor y escoge su equipo favorito. Mientras aplasta los botones del control inalámbrico habla sobre su debut en el vicecampeón de América y en plena Copa Libertadores. “Me puse supernervioso. Me tocó jugar ante el Municipal de Perú allá. Por suerte ya íbamos ganando 1-0. Tenía miedo cometer un error y que por mi culpa nos empaten”, dice mientras no le quita la mirada a la pantalla gigante.



En el Play Station se mueve como en la cancha. Dice que admira al belga Yannick Ferreira Carrasco del ‘Aleti’. Incluso con él anotó el penal con el que venció a este Diario.“El ‘Loco’ Cortez es mi ídolo”, dice riéndose. Luego confiesa que lo admira, pero que sus verdaderos ídolos son Kaká y el belga Ferreira Carrasco.



En Sangolquí se hizo pana del ‘Loco’, incluso dice que él fue quien le hizo el mechón rubio en su churosa cresta. Comparte habitación en las concentraciones. “Me llevo con casi todos los que son de Esmeraldas. Nos conocíamos desde antes”, dice ‘Nepito’. El rayado es hincha del Barcelona. Pero a pesar de ello no le tembló la pierna cuando le marcó un golazo de taquito en el Monumental. De los cuatro que ha anotado en esta temporada, ese es el que más le gusta.