El DT Schürrer cuestiona las expulsiones de su equipo en el torneo

El DT Gabriel Schürrer, de Independiente del Valle, opinó el jueves 29 de marzo de 2018 sobre lo ocurrido en los tres partidos de local que ha jugado su equipo en este año.

En los tres hubo una particularidad: los rayados tuvieron un expulsado por juego. “Uno puede tener fallos, pero fueron situaciones en las que las decisiones se tomaron rápido. Me enojan las expulsiones que hubo ante Guayaquil City FC y Universidad Católica”, dijo.



El argentino recordó que la expulsión del delantero Michael Estrada en el juego ante Aucas, por parte del árbitro Roddy Zambrano, fue la única que no se puede discutir.



La opinión del estratega se dio justo antes del cotejo en el que el manabita volverá a dirigir a los rayados ante LDU, pero esta vez Independiente será visitante en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Ponciano.



Schürrer lamentó que no se puedan presentar reclamos de lo ocurrido en las expulsiones y se refirió a Alan Franco, el último expulsado en el triunfo ante la Universidad Católica. “No contaremos con él y aunque su expulsión fue injusta, no podemos hacer nada”, concluyó el estratega.

Anticipó que para enfrentar a Liga de Quito mantendrá su planteamiento de un equipo ofensivo, rápido para atacar y con el objetivo de ganar.



Sin el volante Franco, la alternativa en esa posición es el argentino Cristian Pellerano. Este último cumplió la sanción de dos partidos y volverá al medio campo de los rayados.



“Está difícil ganarse una posición. Resulta complicado cuando tienes pocos minutos y toca entrar a la variante, pero hay que luchar por volver a estar en el once titular”, dijo el atacante Felipe Mejía.



Según los entrenamientos, Independiente alinearía con Hamilton Piedra en el arco. En la zaga: Marcos Cangá, por derecha, Bryan Rivera, por la izquierda y los tres centrales serán: Richard Schunke, Juan Pablo Segovia y Luis León.



En el medio campo: Sebastián Méndez, Pellerano, Efrén Mera y Billy Arce. El único delantero de los rayados será Maximiliano Barreiro.