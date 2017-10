La ilusión argentina por llegar al Mundial de Rusia 2018 se mantiene latente

La ilusión por ver en acción al máximo referente de la ‘Albiceleste’, Lionel Messi y a toda la plantilla dirigida por Jorge Sampaoli en el estadio Olímpico Atahualpa, hizo que José Ferrero y César Maidana, lleguen con mucha anticipación a la hora del cotejo, que se jugará este martes 10 de octubre de 2017 a las 18:30 (hora de Ecuador).

Los aficionados de Boca Juniors y River Plate respectivamente, dejaron a un lado el amor por sus equipos y depositaron su plena y total confianza porque la escuadra guacha consiga un resultado favorable que les permita llegar a Rusia 2018. “Somos de Boca y River no hay camisetas locales” dijeron.



Visiblemente contentos por la oportunidad de observar a sus héroes, César y José arribaron en la tarde de lunes a Quito. José quien vestía una camiseta oficial de la ‘Albiceleste’, explicó a este Diario que “Sería muy desafortunado para el fútbol que no esté un ‘crack’ en el Mundial. Todo el mundo lo quiere ver” en alusión a que se de la posibilidad de que Ecuador supere a la Argentina de Messi.



Mientras que César, ataviado con la elástica alterna de la ‘Albiceleste’ se atrevió a dar un pronóstico: “1-0 y el gol será anotado por Mercado o por Messi: es algo muy especial”.



Pero los dos gauchos coincidieron en algo: “Argentina tiene que ganar. Si empata debe esperar otros resultados



Los aficionados argentinos no dudaron en hacer hincapié en la hospitalidad recibida y del paisaje quiteño. Pero anhelan regresar hasta su país, con la clasificación en el bolsillo.