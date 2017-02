Honduras busca una revancha en el amistoso ante Ecuador

La última vez que Honduras visitó a Ecuador perdió 2-0, en Quito. Ese partido fue en septiembre del 2015 y ahora el DT de la selección centroamericana, Jorge Luis Pinto, busca una revancha.

"En Quito nos fue mal, ahora será distinto, venimos del mismo clima y no tendremos la desventaja del terreno", dijo el entrenador en rueda de prensa.



La selección hondureña se entrenó en el estadio Monumental, de cara a lo que será el amistoso el miércoles 22 de febrero, ante Ecuador, en Guayaquil.



Pinto dijo que su equipo está conformado entre jugadores titulares y jóvenes. "No vinieron figuras como Mainor Figueroa, pero tenemos a jugadores jóvenes que están haciendo un buen trabajo", señaló.



Por otra parte, el jugador Jorge Claro, habló de la seriedad que darán a este encuentro. Le restó importancia a que el conjunto ecuatoriano utilice a futbolistas que regularmente no son citados "sabemos que acá hay calidad de jugadores", dijo.



Según Claro, este amistoso servirá como preparación para las eliminatorias sudamericanas. "Venimos de perder con Panamá, esto sirve de preparación. El próximo partido es con Estados Unidos en California y estamos obligados a ganar" dijo.



Luis López, mediocampista destacó la juventud de esta Selección hondureña. Confía en que se tomarán la revancha contra La Tri, en Guayaquil.