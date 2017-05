Gustavo Munúa perdió la paciencia en la rueda de prensa en Casa Blanca

Gustavo Munúa perdió la paciencia en la conferencia de prensa de este jueves 4 de mayo en la sala de prensa del estadio Casa Blanca. El entrenador de la 'U' se negó a responder una pregunta que le hicieron sobre unas declaraciones del jugador Felipe Rodríguez.

"Felipe Rodríguez dejó entrever que el grupo no entiende la metodología de trabajo, que parece que no es la forma correcta, palabras más, palabras menos..." dijo el periodista Luis Quiroz de Radio La Deportiva.



Ante eso, Munúa se enojó y respondió: "¿Estás diciéndolo vos o lo dijo él? Porque palabras más, palabras menos no sos claro. Decí, dijo esto o yo interpreté esto (...) Como es lo que interpretaste vos, yo no te contesto la pregunta (...) Querés meter lío, andá a meter lío a otro lado, ya tenemos bastante" y se negó a responde la inquietud.



Después de eso le preguntaron sobre una declaración del preparador físico Alejandro Valenzuela, que supuestamente habría dicho que él no estaba enterado del cambio de horario de los partidos de Liga.



Ante eso, Munúa dijo: "Estás equivocado, estuvimos hablando ahora. No viste la entrevista, estás equivocado", respondió el entrenador y con eso terminó la conferencia de prensa del charrúa, quien abandonó la sala ante la mirada de los periodistas que llegaron a Ponciano.

Minutos antes, al DT le hicieron otra pregunta sobre Valenzuela, quien dijo que si Liga no gana el sábado a Macará, saldría del equipo. Sobre eso, el entrenador uruguayo dijo: "Yo no estoy escuchando nada... Valenzuela es muy espontáneo y dice cosas y lo hablaré con él, porque recién me entero hoy".



En la conferencia de prensa, Munúa volvió a repetir que Liga de Quito está buscando que su equipo encuentre el mejor rendimiento. "No podemos echarle la culpa a dos o tres jugadores, la culpa es de todos. Capaz que viene Messi y los tres primeros meses no rinde, pero es el mejor jugador. Nunca se sabe cómo puede rendir cada jugador, hay que tratar de buscar el rendimiento colectivo, que obviamente también tenga buenos rendimientos individuales y nosotros estamos en la búsqueda".



Esta fue la conferencia de prensa de Gustavo Munúa: