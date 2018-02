Gualaceo S.C. se estrenará este año en Cuenca ante Puerto Quito

Por las malas condiciones de la cancha del estadio Gerardo León Pozo, Gualaceo S.C. se estrenará este año en el Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

El cotejo válido por la primera fecha de la Serie B será ante Puerto Quito (conjunto pichinchano recién ascendido) y se jugará este domingo 4 de marzo del 2018, desde las 15:30.



Según Fabián Serrano, presidente del representativo azuayo, el gramado no está en buenas condiciones, falta la separación de los camerinos y la construcción del cerramiento del sector noroccidental del escenario. Por ese motivo, no pasó la inspección realizada por la respectiva comisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



El dirigente aclaró que Liga Deportiva Cantonal de Gualaceo es la dueña y responsable del estadio. Pero, intervendrá el Municipio de Gualaceo para acelerar los trabajos. La idea es habilitar el escenario para la cuarta fecha del torneo, que será ante Liga de Portoviejo, el 25 de marzo. La segunda y tercera fechas será visitante, con Olmedo y Orense SC.



Este lunes 26 de febrero, en su cuenta de Twitter @Gualaceo_sc, el club difundió un boletín de prensa. Allí exhortó a los responsables a tomar consciencia de la importancia que se debe dar al escenario. Lo hizo a nombre de la dirigencia, del cuerpo técnico, de los jugadores y sobre todo de la hinchada.



Mientras el equipo azuayo dirigido por el técnico argentino Fabián Frías sigue su preparación para llegar a su debut en las mejores condiciones físicas y técnicas. La cuota extranjera está integrada por los argentinos Bruno Centeno (arquero), Luciano Moreyra (defensa), Federico Flores (volante) y Agustín Meloño (delantero).



La primera fecha de la Serie B, que arrancará este sábado 3 de marzo, se completa con los siguientes partidos: Orense S.C. vs Olmedo, Santa Rita vs. Liga de Loja, Liga de Portoviejo vs. Clan Juvenil; Mushuc Runa vs. Manta F.C. y América vs. Fuerza Amarilla. Todos los horarios y árbitros de la jornada de apertura se conocerán la noche de este martes 27 de febrero.