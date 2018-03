GolTV se comprometió a transmitir la séptima fecha, así quedaron definidos los árbitros y horarios

Los representantes de los clubes aceleran el proceso de firma de contrato con la empresa GolTV, para que esta pueda transmitir los partidos correspondientes a la séptima fecha del torneo. El convenio estará listo para este 28 de marzo de 2018.

“La empresa se comprometió a transmitir la séptima fecha, se debe tener listo el contrato”, explicó el abogado Roosevelt Cedeño, quien formó parte de la comisión que designaron los clubes para negociar el convenio.



Andrés Báez, representante de Aucas, contó que por tema horarios no se transmitirían toda las fecha. “GolTV nos dijo que está 90% listo para transmitir, lastimosamente por horarios no se podrán ver todos los juegos en vivo, la mayoría se verán en diferido”, dijo.



El contó que para esta semana los horarios se mantuvieron, para no trastocar la planificación de los clubes. A partir de la octava fecha se fijarán nuevos horarios, impuestos por la nueva mesa ejecutiva, conformada por Alfredo Cuentas, de Barcelona Sporting Club, Miguel Almeida, de la Universidad Católica, Mayra Argüello, de Olmedo, Miller Salazar de Macará, y Edison Baldeon, del Delfín Sporting Club.



En los próximos días se conocerá cuales serán los partidos que se transmitirán. Mientras tanto, la FEF confirmó los horarios y árbitros para la séptima jornada, que se disputará entre el 31 de marzo y el 1 de abril.



Así quedó elaborada la séptima fecha del campeonato nacional:





Sábado 31 de marzo de 2018

16:00

Universidad Católica vs. Delfín Sporting Club

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Diego Macías



Domingo 1 de abril de 2018

​

Deportivo Cuenca vs. El Nacional

11:30

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: David Vacacela



Técnico Universitario vs. Club Sport Emelec

12:00

Estadio Bellavista

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Jorge Párraga



Liga de Quito vs. Independiente del Valle

12:00

Estadio Rodrigo Paz Delgado

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Luis González



Barcelona Sporting Club vs. Macará

17:00

Estadio Monumental

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Dennys Guerrero



Guayaquil City FC vs. S.D. Aucas

19:30

Estadio Monumental

Árbitro: Luis Quiróz

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Luis García