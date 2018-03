Gerardo Pelusso deja en manos de sus abogados demanda de Chilavert 

El técnico de fútbol uruguayo Gerardo Pelusso, que dirige el club colombiano Deportivo Cali, dijo hoy que el caso de la demanda hecha en su contra por el ex portero paraguayo José Luis Chilavert está en manos de sus abogados y que no volverá a pronunciarse sobre eso.

"No voy a hablar más de ese tema. Se ha hecho un tema que evidentemente en las noticias y todo lo que anda dando vueltas me perjudica ampliamente porque poco menos se me muestra como un delincuente", dijo Pelusso.

"Eso lo están manejando mis abogados. Estoy en el Cali, trabajando para el Cali, y punto", dijo el entrenador en declaraciones publicadas hoy por la prensa colombiana. Pelusso se refirió al tema después de que unajueza civil de Paraguay emitiera el martes una orden de captura internacional en su contra por la demanda elevada por Chilavert.

El exportero de la selección paraguaya demandó a Pelusso hace tres años por unas declaraciones del uruguayo que consideró ofensivas. Pelusso dijo en declaraciones a una estación de radio de Montevideo que Chilavert era"un gordo chanta (poco creíble) y sinvergüenza", por lo que el ex arquero lo demando por difamación e injurias y reclama una indemnización de unos USD 500 000.