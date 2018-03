‘AKD’ busca que sanción de la FIFA no se aplique en Segunda de este año

La directiva del Deportivo Quito apura gestiones. El presidente chulla Juan Manuel Aguirre busca que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no aplique la sanción FIFA de restar seis puntos por la deuda con el entrenador Nelson Acosta.

Hay una idea planteada. Los azulgranas argumentarán que el castigo de la FIFA fue notificada el año pasado y por tanto no deberían ser restados de la tabla de este año. “Vamos a revisar qué dice la sanción. Confiamos que no se aplicará al torneo de Segunda de este año”, dijo Aguirre.



El Quito comenzará su participación en el torneo provincial de la Segunda Categoría de Pichincha el 17 de marzo. La ‘AKD’ confía en que no se aplique la sanción y empezar el torneo en igualdad de condiciones.



El DT Renato Salas prepara el plantel para el debut. Él mantiene diálogos permanentes para conocer cómo va el tema de las deudas.

Hay dos reclamos que aún tienen al Quito en peligro. Las deudas con el entrenador argentino Carlos Ischia y con el futbolista Sebastián Rusculleda están en la FIFA y la directiva busca un arreglo para no recibir otro castigo.



Para sanear esa deuda, la ‘AKD’ necesita más de USD 300 000. Aguirre explicó que se busca un plan de pagos con ambos acreedores.



Sin embargo, hay más deudas. “Vamos a revisar cuántas deudas urgentes tiene el equipo. Se ha ido pagando poco a poco, pero aún tienen deudas por pagar”, dijo Jorge Guzmán, gerente del gremio de futbolistas.