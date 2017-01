¿Quién es Felipe Rodríguez, uno de los refuerzos extranjeros de Liga de Quito?

La pretemporada en el fútbol ecuatoriano avanza y Liga de Quito sigue sumando refuerzos para su plantilla de 2017, temporada en donde además de disputar el torneo local, deberá jugar la Copa Sudamericana.

Como refuerzos extranjeros para la presente temporada, la dirigencia de Liga ha sumado a sus filas a los uruguayos Horacio Salaberry, y Rubén Olivera (estos últimos confirmados por el conjunto albo) y el argentino Hernán Barcos (que todavía no ha sido confirmado de manera oficial). A ellos se suma Felipe Rodríguez, mediocampista uruguayo quien hasta la temporada pasada actuó en el Chiapas FC de México y vestirá la camiseta azucena en la temporada 2017. Esto último fue confirmado y publicado en la cuenta oficial de Twitter de Liga de Quito (@LDU_Oficial).

En una entrevista con radio Caravana realizada el martes 10 de enero, el volante uruguayo indicó que rescindió contrato con el Chiapas FC una vez conocida la oferta hecha por el conjunto albo. De inmediato, el futbolista inició todos los trámites en México, para desplazarse hasta Quito. Se espera que Rodríguez llegue a la capital ecuatoriana en la noche del miércoles 11 de enero.



"Hace un par de semanas me hablaron del interés de Liga. Yo sabía que Gustavo (Munúa) iba a dirigir ahí, no lo conozco personalmente pero hemos sido rivales. De a poco el rumor se hizo más fuerte y comenzaron las negociaciones, no lo dudé ni un segundo y llegué a un acuerdo para rescindir con Jaguares", expresó Rodríguez.

Felipe Rodríguez, de 26 años de edad, resaltó en radio Caravana su plenitud de condiciones físicas, porque estuvo entrenándose en territorio azteca. "Me presenté en Jaguares el 1 de diciembre, hace un mes vengo entrenando. Hice toda la pretemporada en Toluca, he disputado seis partidos amistosos. Acá ya inició el campeonato, así que llegaría con mucho rodaje. Ya me despedí de mis compañeros el fin de semana, así que en estos días estoy entrenando con un profe en el gimnasio del edificio, esperando para viajar a Ecuador".

El mediocampista, exjugador del Defensor Sporting de Uruguay, mencionó además que conoce al conjunto ecuatoriano que este lunes 11 de enero, cumplió 87 años de fundación oficial. "Liga es un equipo muy grande en Sudamérica, todos los sabemos. Es un club que ganó una Copa Libertadores, y eso no es nada fácil. Hay que tener mucha grandeza y eso habla bien del equipo. Llama mucho la atención por sus aficionados, cuando uno ve sus partidos se nota el aliento pese a que el último torneo no fue el mejor. Es el equipo más grande de Ecuador, también ganó dos Recopas y la Sudamericana".



Felipe Rodríguez, quien se inició futbolísticamente en el Boston River de la primera división de Uruguay en la temporada 2010-2011, actuó también en el Tanque Sisley de la segunda división de ese país (2015-2016) para después jugar en el Chiapas FC.

#URUGUAYOS: Lo que adelantamos el sábado está casi confirmado. El muy buen volante zurdo Felipe Rodriguez jugará en Liga de Quito. pic.twitter.com/BRp74OECaz — PasesUruguay (@PasesUruguay) 10 de enero de 2017