Exseleccionadora Vanessa Arauz pide una Liga Profesional Femenina en Ecuador

La exseleccionadora Vanessa Arauz, que marcó un antes y un después en el fútbol femenino ecuatoriano, pidió este domingo 25 de marzo de 2018 la creación de una Liga Profesional Femenina al objeto de aprovechar el “gran talento” que tiene en Ecuador.

“Ojalá que en poco tiempo el fútbol femenino tenga su Liga Profesional que permita el crecimiento amplio, total, porque aquí hay mucho talento, solo falta credibilidad y apoyo para que se desarrolle al cien por ciento”, manifestó en declaraciones a Efe dos días después de renunciar al cargo.



Arauz tomo la decisión después de que la selección Sub 17 quedara eliminada del Sudamericano de la categoría disputado en Argentina.



La entrenadora fue la responsable de “armar” la selección que

logró la primera e histórica clasificación al Mundial de fútbol femenino, el de Canadá 2015.



Reconoce que desarrollar esta disciplina en el país andino es una tarea ardua y se requiere mucha formación para que las jugadoras puedan tener un rendimiento pleno.

“Trabajar al frente del fútbol femenino en Ecuador es una labor bastante dura porque, por falta de dinero, no se realizan torneos de mayor competencia y a nivel de formativas no hay procesos”, expresó.



Aseguró, no obstante, que siempre contó con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Carlos Villacís, y que “más allá de los resultados actuales, el fútbol femenino tiene un gran potencial, que ojalá sea aprovechado”.



“Salgo en los mejores términos, las puertas quedan abiertas”, dijo

antes de machar a estudiar a Estados Unidos y España su especialización como entrenadora, sin descartar su regreso al frente de la selección femenina del denominado “deporte rey”.



Dijo que decidió dejar el cargo y dar un paso al costado, porque “sentía que debía hacerlo”, para “seguir creciendo a nivel profesional, después de seis años de trabajo”.

“Sí me hubiera gustado que durante mi etapa como seleccionadora las jugadoras estuviesen en competición permanente en distintos torneos, creo que eso habría ocasionado mejores resultados. Creo que se debe intensificar la realización de torneos para que se vea todo el potencial que existe acá en el fútbol femenino”, arguye.



Y desea todo el éxito a su sucesora: “al frente de Ecuador quedará una gran seleccionadora como Wendy Villón, es la más idónea, cambiarla ocasionaría un retroceso”.



Arauz, que hoy tiene 29 años, se convirtió en la seleccionadora más joven en la Copa Mundial Femenina organizada por la FIFA en el 2015, en Canadá, con 26 años, condición que le valió el récord mundial para el entrenador (a) más joven en una Copa Mundial Femenina o Masculina.