La Justicia ordena a la FEF llamar a nuevo concurso por derechos de televisión

Los Jueces Provinciales de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negaron la apelación presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el caso del concurso de derechos de televisión del fútbol ecuatoriano.

Por ese motivo, el organismo rector del fútbol ecuatoriano tendrá que llamar en el lapso de 72 horas a un nuevo concurso para entregar los mencionados derechos a las empresas de televisión interesadas. La Corte ratificó el fallo de primera instancia dictado en enero por el juez Jean Valverde, quien suspendió los efectos del contrato que celebró el año pasado la Federación con la firma uruguaya GolTV de Paco Casal.



Esta noche en la Federación, las autoridades lideradas por Carlos Villacís aseguraron que “aún no habían sido notificadas”. Por su parte, el abogado Pedro Granja, quien impulsa el caso junto a Abdalá Bucaram Pulley le dijo a este Diario que mañana habrá un pronunciamiento público sobre el caso.



Si bien la Justicia ha dispuesto que se realice un nuevo concurso, la FEF todavía puede impugnar los fallos (de primera y de segunda instancia) ante la Corte Constitucional.



Debido a la situación judicial, el fútbol ecuatoriano se ha televisado parcialmente. En las dos primeras jornadas solo se televisaron cuatro partidos por señal abierta (dos por jornada). Empresas de cable como CNT habían anunciado que no firmarían contrato con GolTV para transmitir el torneo mientras no se solucione el problema legal.