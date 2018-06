El ‘Bolillo’ no debe ser el DT de la Tri

LEA TAMBIÉN

Traer a Hernán Darío Gómez es volver al pasado. Es reactivar a personas que se vieron involucradas en tráfico de personas, es volver a la improvisación. Eso no necesita el país actualmente.

Lo más justo es que los directivos de la Ecuafútbol hagan un análisis exhaustivo y dejen esa decisión a sus sucesores. Además que lo más sensato es que no se postulen para la reelección porque ellos, en su mayoría, estuvieron con el anterior presidente, procesado por lavados de activos en el ‘FIFAgate’.



¿Por qué Bolillo no debe ser el DT? El país lo que necesita es un técnico que apueste por un proyecto integral, que incluya la renovación de seleccionados y también la asesoría en las selecciones juveniles. Existe el antecedente que él solo dirigió la Tri y que más pasaba en Colombia.



Pero son los directivos de los clubes, los que tienen que apropiarse del tema. Los que deben exigirle a Carlos Villacís que no se postule a la reelección y que contrate un DT con visión, alguien que pueda sostener un proyecto que vaya de la mano con la reestructuración del fútbol del país. Y el ‘Bolillo’ no encaja allí.