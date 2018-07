La lucha por ganar la segunda etapa del campeonato se inicia el 20 de julio

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noche de este martes 17 de julio los árbitros y horarios de la primera fecha de la segunda etapa del campeonato nacional, que comenzará ya este viernes 20 de julio. Los equipos intentarán desde ese día ganar la fase y apuntarse a la final contra Liga de Quito.

Aparte del cuadro universitario, Barcelona Sporting Club, Universidad Católica, Emelec e Independiente del Valle partirán como los principales aspirantes a imponerse en el segundo semestre del año.



Así quedó establecida la primera fecha, de la segunda etapa:



Viernes 20 de julio

19:15

Estadio: Bellavista

Macará vs. Independiente del Valle

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Edison Vásquez



Sábado 21 de julio

15:30

Estadio: Jocay

Delfín Sporting Club vs. Liga de Quito

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Guilber Gracia



18:00

Estadio: Banco del Pacífico Capwell

Club Sport Emelec vs. Técnico Universitario

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Dennys Guerrero

Asistente 2: David Vacacela



Domingo 22 de julio

15:00

Estadio: Gonzalo Pozo

Sociedad Deportiva Aucas vs. Deportivo Cuenca

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Juan Aguiar



17:30

Estadio: Monumental Banco Pichincha

Barcelona Sporting Club vs. El Nacional

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Luis González



Lunes 23 de julio

19:15

Estadio: Olímpico Atahualpa

Universidad Católica vs. Guayaquil City FC

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Juan Carlos Macías

Asistente 2: Luis García