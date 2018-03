La FEF designó árbitros y horarios para la quinta fecha del torneo

El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol sí se jugará este fin de semana próximo. Por decisión de los representantes de los clubes, se desestimó la posibilidad de suspender la quinta fecha del torneo, debido a los problemas legales que atraviesa la FEF.

La jornada se disputará como estaba establecido previamente, entre el 16 y el 19 de marzo. La particularidad de esta quinta fecha, es el doblete que se jugará en el estadio Monumental, de Guayaquil.

Así quedó definida la quinta fecha del torneo:



Viernes 16 de marzo de 2018

20:00

Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Juan Aguiar

Asistente 2: Darío Morán



Sábado 17 de marzo de 2018

16:00

Liga de Quito vs. Técnico Universitario

Estadio Rodrigo Paz Delgado

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: David Vacacela



16:00

Macará vs. Aucas

Estadio Bellavista

Árbitro: Juan Albarracín

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Edison Vásquez

Domingo 18 de marzo de 2018

17:00

Barcelona Sporting Club vs. El Nacional

Estadio Monumental

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Luis García



19:30

Guayaquil City vs. Delfín Sporting Club

Estadio Monumental

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Dennys Guerrero



Lunes 19 de marzo de 2018

19:30

Universidad Católica vs. Club Sport Emelec

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Luis González