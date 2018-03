Excampeones argentinos buscan cortar con la 'maldición de la virgen' 

Ocho exfutbolistas que integraron el seleccionado campeón mundial en México 1986 jugaron hoy un partido exhibición en la ciudad de Tilcara, en el norte del país, donde según la superstición argentina hace 32 años comenzó una "maldición" que impide a los albicelestes levantar otro título.

Los exjugadores José Luis Brown, Oscar Garré, Nery Pumpido, Carlos Tapia, Héctor Enrique, Sergio Batista, Julio Olarticoechea y Ricardo Giusti participaronen Tilcara de un encuentro organizado por una empresa auspiciante del Mundial de Rusia 2018.

Argentina es un país donde las cábalas y supersticiones tienen casi rango de ley entre los aficionados del fútbol. Entre ellas se encuentra el mito de la "maldición de la Virgen", una historia que cobra fuerza antes de cada citamundialista del equipoahora liderado por Lionel Messi.

En Tilcara, situada en la provincia de Jujuy, a 1 400 kilómetros al norte de Buenos Aires y en el límite con Bolivia, se había preparado a principios de 1986 el seleccionado argentino entrenado por Carlos Bilardo, que luego obtuvo la Copa del Mundo en México.

Según el DT, el clima calurosoy los 2 460 metros de altura en los que se ubica Tilcara representaban un ensayo ideal de cara a la competencia en el territorio mexicano.

La presencia del seleccionado revolucionó a los más de 4 000 pobladores de la ciudad, que forma parte de la llamada "Quebrada de Humahuaca", uno de los principales atractivos turísticos del país.



Según algunos de esos habitantes, Bilardo y los jugadores prometieron a la Virgen de Copacabana que si lograban el título en México volverían para agradecerle, algo que no ocurrió. El paso de los años sin títulos agigantó el mito de la "maldición de la Virgen". Desde 1993, Argentina lleva siete finales con derrotas: las copas América Perú 2004, Venezuela 2007 y Chile 2015; el Mundial Brasil 2014, la copas Confederaciones Arabia Saudita 1995 (Rey Fahd) y Alemania 2005; y la Copa América del Centenario Estados Unidos 2016.

El equipo albiceleste, en rigor, ganó varios títulos después del Mundial 1986: las copas América de Chile 1991 y Ecuador 1993 y de las Confederaciones de 1992. Sin embargo, el mito persiste.



Bilardo y los jugadores negaron en varias ocasiones aquella promesa."Nunca prometimos nada. No fuimos a la virgen para prometer eso pero igual parece que fuéramos los culpables de que Argentina no salga campeona del mundo", dijo hoy Batista. La visita de los ex futbolistas se concretó el mismo día que el seleccionado argentino fue goleado 6-1 por España en Madrid, a poco más de dos meses del Mundial de Rusia 2018.