Mourinho cree que la clave para llegar a la final de la Europa League es 'soportar la presión'

José Mourinho, entrenador del Manchester United, cree que la clave para que su equipo supere este jueves 4 de mayo de 2017 al Celta de Vigo y avance a la final de la Europa League en Estocolmo es "saber soportar la presión y ser fuertes mentalmente".

En unas declaraciones realizadas a la cadena oficial del club, MUTV, el preparador luso ha pedido a sus futbolistas que "disfruten del ambiente en Balaídos y sean fuertes" en el apartado mental para llegar con opciones a la vuelta en Old Trafford. "Lo más importante es estar preparados para la ocasión y saber sobrellevar el momento. Es normal ver como equipos y jugadores llegan a partidos cruciales y pierden su identidad y no son lo suficientemente fuertes mentalmente para soportar la presión del momento", declaró Mourinho. "Así que es muy importante que los futbolistas sean fuertes mentalmente y disfruten del difícil ambiente que tenemos aquí en Balaídos para después poder disfrutar en Old Trafford", argumentó el técnico.



Mourinho, que ve la Europa League como tabla de salvación en una temporada decepcionante, ha sufrido una plaga de lesiones en las últimas semanas, pero para el duelo con el Celta ha recuperado a Paul Pogba, Eric Bailly, Phil Jones y Chris Smalling, algunos de los futbolistas que han estado con molestias. "Estamos preparados. Sólo pensamos en el partido que tenemos que jugar, pero es cierto que desde que nos clasificamos (para semifinales), después de ganar al Anderlecht, hemos disputado muchos encuentros", dijo.



"El ambiente aquí no será fácil; es un campo en el que la gente ama a su club y apoyan mucho a su equipo. Además, la forma en la que juegan es con la presión muy elevada, por lo que no dejan mucho espacio para jugar. El Celta es un equipo con mucha calidad, pero estamos preparados", reiteró Mourinho.