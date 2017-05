Esteban Paz admitió que conformación del equipo es responsabilidad dirigencial

"Estúpidos no somos". Fueron algunas de las palabras de Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito, la mañana del jueves 4 de mayo de 2017 en el estadio Casa Blanca.

El dirigente accedió a responder las inquietudes sobre la mala campaña de Liga de Quito, en lo que va del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El plantel albo es antepenúltimo en la tabla de ubicaciones con nueve puntos en 11 partidos. La 'U' suma una sola victoria, pese a que el club realiza una inversión de USD 11,2 millones esta temporada, cifra superior a la de otros planteles.



Paz fue directo en sus declaraciones y también argumentó las causas del momento de LDU. Ratificó al técnico uruguayo Gustavo Munúa.

¿Cómo están los jugadores, cómo están los directivos? ¿Están exasperados por este momento?

Nos urge una victoria, nos urge salir de este momento incómodo. Pero a esta realidad debemos cambiarla. Los únicos que pueden cambiarla son los jugadores. Respaldamos un trabajo serio, adecuado. Obviamente no avalado por los resultados, periodistas e hinchas.



¿Qué les dijo a los jugadores esta mañana?

"Estamos muy incómodos y se lo hice saber al grupo hoy. Cuando hay los momentos difíciles simplemente hay que correr más, hay que poner más. Si no nos salen las cosas hay que tener un poquito más de decisión. Que no se sientan en Liga y crean que ya llegaron al techo, dar el salto a Europa. Que primero demuestren en Liga.



¿Qué opina de la declaración del preparador físico acerca de que si el equipo no gana el sábado se va?



Hay mucha presión en el cuerpo técnico, la directiva y la falta de resultados. Es lógico. Alejandro se siente abrumado, pero como le he dicho si sale con mal resultado sale por la puerta chica, pero él es un ganador. La presión es entendible, pero no la conclusión.



El técnico Gustavo Munúa se enojó ante una pregunta de declaraciones sobre Felipe Rodríguez, quien aseguró que no entiende la metodología. ¿Cuál es su criterio?



No escuché esa declaración. Si no entiende tiene que acercarse al cuerpo técnico. Pero puede preguntar sobre el cuerpo técnico a Xavier Burbano, Franklin Salas, quienes están en el día a día en Liga. Este momento no vamos a tomar decisiones en contra de lo que creemos.



¿La falla es de los jugadores?



Fallamos todos. La razón está en contra nuestra porque el equipo se muestra desbalanceado. El desbalance está en las incorporaciones que hemos hecho. Ese desbalance es responsabilidad de la dirigencia. Pero se desconocen los factores por los cuales hemos incorporado jugadores o no. Es fácil concluir sin conocer las variables. Pero estúpidos no somos, tontos no somos. Si dejamos ir a un jugador es porque hay un beneficio superior a que se quede. Novatos no somos.



¿El cambio de Liga de horario para jugar los sábados por la tarde en casa les favorecerá para agradar a los hinchas?



Los hinchas pese a la situación difícil nos acompañan. Pero han pasado varias cosas. Pero a la suerte hay que ayudarle. Pero hemos tenido varios factores: arbitrajes que no han aplicado el mismo nivel con Liga. No estamos aquí para justificarnos. Con toda esa adversidad hay que sobreponernos, concluyó el dirigente.