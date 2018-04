El estadio de Volgogrado, antigua Stalingrado, recibe la luz verde

El estadio de Volgogrado, que acogerá cuatro partidos de la primera fase del Mundial de Rusia, recibió este martes 3 de abril de 2018 el visto bueno de las autoridades rusas, según informó Pável Kolobkov, ministro de Deportes.

“El nuevo estadio se construyó en el solar donde estaba el antiguo, que pertenecía al club Rotor de Volgogrado. Después del Mundial el estadio pasará a pertenecer al equipo de la ciudad”, dijo Kolobkov, según un comunicado oficial.



A finales de marzo una delegación de la FIFA y del comité organizador inspeccionaron el Volgogrado Arena, que tiene capacidad para 45 000 espectadores, y mostraron su plena satisfacción con las infraestructuras.



La inauguración del estadio tendrá lugar el 21 de abril con el partido entre el Rotor y el Luch Energuia de Vladivostok, aunque la puesta de largo será la final de la Copa de Rusia que se celebrará el 9 de mayo, con ocasión del Día de la Victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.



El Volgogrado Arena acogerá cuatro partidos mundialistas: el Inglaterra vs. Túnez (el 18 de junio); el Nigeria vs. Islandia (el 22 de junio); el Egipto vs. Arabia Saudita (el 25 de junio) y el Japón vs. Polonia (el 28 de junio).

El estadio se encuentra a orillas del río Volga y en las inmediaciones del memorial dedicado a la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado.



De hecho, en el lugar donde se construyó el Volgogrado Arena se encontraron más de 300 bombas y varios cadáveres de soldados del Ejército Rojo.



El mayor quebradero de cabeza del Mundial es el estadio Cosmos de Samara que, además de todos los retrasos en las obras de construcción, no podrá colocar el césped hasta que las temperaturas invernales cedan y llegue la primavera.



El viceprimer ministro ruso y jefe del comité organizador, Arkadi Dvorkóvich, pronosticó hoy que a finales de abril el estadio ya podrá ser utilizado y que los retrasos no ponen en peligro la organización del Mundial.



El Cosmos acogerá, además de un partido de octavos de final y otro de cuartos, encuentros de la primera fase como el Uruguay vs. Rusia, el Costa Rica vs. Serbia o el Colombia vs. Senegal.