Emelec y Macará abren la segunda fecha del torneo local aún sin transmisión de televisión

El campeón de fútbol ecuatoriano del 2017, Emelec, abrirá el viernes 23 de febrero de 2018 la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol contra Macará, pero aún sin la transmisión de los encuentros por la televisión debido a una disposición judicial.

La anulación el pasado 24 de enero del contrato de transmisión por televisión del torneo entre la empresa uruguaya GolTV y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ordenada por un juez, se mantiene inalterable.



El encuentro de mañana enfrenta a equipos con realidades distintas: mientras Emelec ganó por 1-2 a domicilio de El Nacional en la primera jornada, Macará cayó de local por 1-3 ante Independiente del Valle.



La jornada continuará el sábado venidero con los partidos: Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca e Independiente del Valle vs. Aucas.



El cuadro de la Católica procurará resarcirse de la derrota pasada por 3-2 a manos del Barcelona Sporting Club, mientras Deportivo Cuenca intentará repetir el triunfo, pues se impuso por 2-1 de local ante Liga de Quito.

El Independiente del Valle, que por diferencia de goles es el líder actual del torneo, tendrá a un rival complicado, el recién ascendido Aucas, denominado también “El ídolo capitalino”, que cedió un empate, sin goles, ante Delfín el domingo pasado.



Entretanto, Técnico Universitario procurará sacar provecho del cansancio del Barcelona SC, que disputó y empató por 0-0 el partido por Copa Sudamericana ante el paraguayo General Díaz el martes pasado.



El equipo sorpresa de la temporada pasada, Delfín Sporting Club, recibirá a El Nacional con una desigual situación, pues mientras el primero descansó desde el domingo pasado, El Nacional aparecerá tras el partido de hoy por la Sudamericana ante San José, de Bolivia.



Liga de Quito y Guayaquil City FC cerrarán la segunda fecha de la primera etapa el próximo lunes. El cuadro quiteño en procura de reencontrarse con el triunfo, y el equipo guayaquileño, para seguir sumando puntos luego del reciente empate, sin goles, ante Técnico Universitario.