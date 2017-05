El Nacional viajará a Guayaquil con cuatro bajas en su plantilla titular

El Nacional viajará el viernes 5 de mayo a Guayaquil para enfrentarse a River Ecuador. Para este cotejo, el equipo se entrenó en una cancha de césped sintético con el objetivo de que los jugadores se vayan acostumbrando al tipo de suelo del estadio Christian Benitez.

La plantilla del DT Eduardo Favaro estará incompleta. Por lesión, Javier Quiñónez, Adolfo Muñoz y Alejandro Villalba no viajarán al Puerto Principal. Además, en el centro de la zaga no estará el manabita Franklin Guerra, por suspensión.



El entrenador todavía no ha definido quienes serían los reemplazantes de los dos defensores Quiñónez y Guerra. En el partido ante Liga de Quito, Luis Segovia volvió a su posición habitual, en el centro de la defensa. Ahora el objetivo será buscarle un acompañante.



Segovia, que fue convocado a la Selección de Ecuador para el Mundial Sub 20, se unirá al resto de la delegación tricolor después del partido de su club ante River Ecuador.



La buena noticia es que Pedro Larrea ya cumplió la fecha de suspensión y podría ser tomado en cuenta para el partido del fin de semana.



Ayer, el entrenador no fue parte de la habitual rueda de prensa. Se disculpó y se reunió con el presidente del club, Tito Manjarrez. El dirigente observó una parte de la práctica, porque estuvo en una reunión con ingenieros que harán adecuaciones al complejo El Sauce, en Tumbaco.