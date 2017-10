¿Cómo puede la Tricolor frenar a Messi?

Muchos intentaron frenar el juego de Lionel Messi, pero terminaron haciendo el ridículo. Muy pocos lo lograron. ¿Puede frenarlo la Selección ecuatoriana de fútbol?

Ecuador recibe este martes 10 de octubre de 2017 a la Argentina, de Messi, desde las 18:30 (hora de Ecuado), en el estadio Olímpico Atahualpa. Es el último cotejo de ambos equipos en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y Ecuador solo juega por completar el calendario, pero Argentina se juega la clasificación al Mundial de Rusia 2018.



“Argentina tiene a un Messi de un nivel que mejor no hablar”, expresa Jorge Célico, entrenador del plantel tricolor.

Las ‘fórmulas’ para intentar frenar a Messi



En España, los entrenadores llevan 13 años con el dilema de cómo frenar al crack argentino. De ellos, muy pocos hallaron una fórmula. Uno de ellos fue el DT Javi Gracia, con el Málaga.



Primero, analizó el lugar en el que se ubicaría Messi y empleó una fórmula que parecía sencilla, pero era difícil ponerla en práctica.

El DT sabía que Messi jugaría por la derecha con el perfil cambiado puesto que es zurdo. Entonces ubicó a un lateral derecho por el extremo zurdo.



Con ello, hizo que su lateral tapara las entradas al interior del argentino y le dejara campo para jugar por la banda, con menos opciones de realizar su letal remate al arco.

‘Rafa’ Benítez, con el Liverpool, hizo algo parecido al ubicar a Álvaro Arbeloa para detener a Messi. “Intenté que no recibiera la pelota de espaldas que es cuando más hace daño. Messi, al ser zurdo, recibe por dentro”, explicó Arbeloa. En ese juego, el ‘10’ no pudo rematar con eficacia al arco y no hizo ningún centro.



Más reciente es la fórmula de la marca personal que le hizo Pablo Maffeo, del Girona, en la Liga española. Le hizo una marca sofocante y el argentino no marcó ni logró despegar su mejor fútbol. Pero en cambio dejó espacios para que sus compañeros se destacaran.



Para Célico, una clave es que sus jugadores aprovechen su ‘conocimiento’ de la altitud para imponer su velocidad y su fútbol no solo ante Messi sino ante todo el plantel argentino.