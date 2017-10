¿Cuál será el futuro de la Selección de Ecuador?

Los integrantes del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) esperarán el informe de Jorge Célico y su cuerpo técnico de los dos últimos partidos de las eliminatorias. Ecuador cayó ante Chile y Argentina y se quedó fuera de la cita mundialista al cerrar en octavo lugar en la tabla de posiciones con 20 puntos.

Los directivos mantendrán reuniones con los miembros de la Comisión de Selecciones para analizar el futuro de la Tricolor tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. El Directorio tiene temas por resolver. Primero analizarán cómo está la situación legal con Gustavo Quinteros y su finiquito. Luego revisarán el informe de Célico y discutirán el plan de trabajo para los tres meses que faltan de este año.



“Tenemos que analizar con cabeza fría. Duele haber terminado así las eliminatorias. Tendremos que escuchar el informe y discutir con los compañeros lo mejor. Hay una idea de elegir entrenador para el próximo año, pero mientras no tengamos la reunión no podría anticipar que decisión o que paso daremos”, dijo Mosquera.



Ecuador quedó fuera de Rusia tras 10 derrotas en 18 partidos de la clasificatoria mundialista.



Álex de la Torre, vicepresidente de la FEF, prefiere no anticipar su posición. Sin embargo, ayer, en el estadio Olímpico Atahualpa el directivo planteó la idea de esperar las elecciones del nuevo Directorio de la FEF, en el 2019, para que allí se defina el nombre del nuevo entrenador.

Por su parte, Célico prepara el informe y luego se discutirá la planificación para la fecha FIFA que se jugará en noviembre. Según el calendario del ente rector, el 6 y 14 de noviembre se jugarán partidos amistosos. Luego, el próximo año, en marzo también se estableció fecha FIFA. Ecuador al no clasificar al Mundial tiene tiempo para elegir al nuevo estratega. El plan de la FEF también es emprender el proyecto para buscar la clasificación al Mundial de Catar 2022.



¿Qué debería pasar en el fútbol ecuatoriano?

