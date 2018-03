En la sexta fecha, cuatro partidos se jugarán el domingo a la misma hora 

La sexta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol volverá a tener partidos que se disputen a la misma hora, como ocurría hasta el año pasado. Además, ya no se usará la fórmula de jugar un partido viernes y un partido lunes, como sucedió durante las cinco primeras fechas del 2018.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ratificó los horarios que quedaron establecidos la semana pasada para la sexta jornada. La única modificación fue la que hizo Independiente del Valle, que movió su partido de las 16:00 a las 18:00.



Lo llamativo es que cuatro partidos, incluido el clásico ambateño entre Macará y Técnico Universitario y el Aucas vs. Barcelona SC, se jugarán el mismo día y a la misma hora.



Esta jornada tampoco se transmitirá por ninguna señal televisiva y los clubes podrán levantar la señal de sus partidos, como lo han hecho hasta el momento varios equipos como Liga, Barcelona, Emelec, Deportivo Cuenca y Universidad Católica, a través de sus canales oficiales.



Estos serán los seis partidos de la sexta fecha del campeonato:



Sábado 24 de marzo

Independiente del Valle vs. Universidad Católica

Estadio de Rumiñahui

18:00

Domingo 25 de marzo

El Nacional vs. Guayaquil City

Estadio Olímpico Atahualpa

12:00



Aucas vs. Barcelona SC

Estadio Gonzalo Pozo

12:00



Macará vs. Técnico Universitario

Estadio Bellavista

12:00



Delfín vs. Deportivo Cuenca

Estadio Jocay

12:00



Emelec vs. Liga de Quito

Estadio George Capwell

16:30