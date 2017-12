En Ecuador se mejoró la producción goleadora

Jonatan Álvez pasó parte de sus vacaciones en Galápagos, antes de viajar a su natal Uruguay para las festividades de fin de año. El ‘Diamante Negro’ descansa en su tierra antes de reintegrarse a Barcelona Sporting Club, para el inicio de la pretemporada, en enero próximo.

El charrúa es el futbolista -que sigue actuando en el país- que más goles sumó en el campeonato en los últimos cinco años. Álvez acumula 50 tantos en dos años y medio, tras su llegada para reforzar a Liga de Quito y su posterior traspaso al cuadro torero.



En Ecuador se destaca por sus goles, temple y condiciones técnicas. Llegó en junio del 2015, lo que refleja un promedio exacto de 10 anotaciones cada medio año. Ese rendimiento hizo que despertara interés en el fútbol brasileño.



Fluminense, Santos y Gremio se fijaron en el jugador, según el portal GloboSporte. Ese medio destacó la campaña del atacante, principalmente en la Copa Libertadores, donde marcó en seis oportunidades.



No obstante, Barcelona SC no ha recibido ninguna oferta formal por el deportista. Así lo ratificó Aquiles Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, quien además dio a conocer que el arponero tiene dos años más de contrato.

El segundo lugar del último lustro lo ocupa el esmeraldeño Armando Wila, de Fuerza Amarilla, con 37 tantos, y el tercero es para el manabita Carlos Garcés, de Delfín SC, que suma 33 en su historial.



“Me siento bien, la idea es ­seguir marcando. No me pongo una meta porque me estaría conteniendo, por mi puesto en la cancha vivo con el gol en la mira”, dijo Garcés, de 27 años, que en esta temporada sumó 19 anotaciones.



Garcés regresó este año a Delfín SC, tras dos temporadas en el Atlante de México, que dispu­taba el torneo de ascenso. El deportista cuenta que esa experiencia lo hizo crecer como futbolista, tras jugar en Liga de Quito y Deportivo Quito, donde pasó inadvertido.



Entre los tres suman 120 tantos, que representa únicamente el 0,03% de la totalidad de los goles marcados en las últimas cinco temporadas del campeonato nacional. Según las estadísticas de la FEF, en ese tiempo se anotaron 3 355 goles.

Tomando esa muestra, Emelec es el equipo que más goles marcó. Su producción se sustenta en los cuatro campeonatos nacionales que ganó en las últimas cinco temporadas.



Nassib Neme, titular del club, explica que la mayor parte del éxito del equipo se debe a la contratación de buenos futbolistas y a mantener una línea de trabajo ordenado. Durante este tiempo, los azules exportaron a un jugador por año, la mayoría delanteros.



Para esta temporada, la producción goleadora se incrementó respecto del año pasado. Eso debido a los tantos que se marcaron en los partidos finales entre Emelec y Delfín SC. En el 2016 no se jugó esa instancia, puesto que Barcelona SC fue campeón directo.



En este torneo se anotaron 695 goles, dos más que en la edición anterior. En el 2015 se contabilizaron 697, cifra récord de los últimos años.

Ricardo Armendáriz, DT ecuatoriano, considera que ese leve crecimiento se debe al buen nivel de los entrenadores que dirigieron en el país. Según él, fueron ellos quienes potenciaron el talento de los deportistas locales.



Armendáriz destacó la aparición de goleadores jóvenes, como Ayrton Preciado y Brayan Angulo, de Emelec, y Bry­an de Jesús, de El Nacional. “En este caso, Alfredo Arias y Eduardo Favaro supieron apuntalar a jugadores con buenas condiciones”, dijo.



En el ‘top’ 10 de goleadores de este año hay seis ecuatorianos y cuatro extranjeros. El mejor arponero fue el argentino Hernán Barcos, de Liga de Quito, que anotó 21 goles en la temporada regular y otros dos en el repechaje para la Copa Sudamericana, frente a Técnico Universitario.