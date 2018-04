La FEF designó jueces y horarios para la octava fecha del torneo ecuatoriano 

El partido entre Liga de Quito y Delfín, que correspondía a la octava fecha, quedó diferido debido a la participación de ambos clubes en torneos de la Conmebol. Por esa razón, en la jornada solo se disputarán cinco juegos.

La Mesa Ejecutiva, confirmada por los clubes, confirmó los horarios y árbitros para los partidos que se disputarán entre el 6 y 9 de abril. Para esta jornada, los partidos se programaron otra vez entre viernes y lunes, para evitar que los horarios coincidan.



El Clásico del Astillero, entre Barcelona y Emelec, será el juego más interesante de la jornada. Los canarios buscarán mantenerse como líderes, mientras que los azules querrán salir de su mala racha de cuatro derrotas consecutivas.



Así quedaron los programaciones:



Viernes 06/04

El Nacional vs Universidad Católica (19:15)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Juan Aguiar



Sábado 07/04

Ind. Del Valle vs T. Universitario (18:00)

Estadio Rumiñahui

Árbitro: Daniel Salazar

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: Marco Correa



Domingo 08/04

Aucas vs Deportivo Cuenca (12:30)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Vinicio Espinel

Línea 1: Luis González

Línea 2: Juan Cruz



Barcelona vs Emelec (17:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Douglas Bustamante



Lunes 09/04

Macará vs Guayaquil City (19:15)

Estadio Bellavista

Árbitro: José Luis Espinel

Línea 1: José Alvarado

Línea 2: David Vacacela