Macará y Liga de Quito empataron 1-1 en el estadio Bellavista de Ambato 

Ambos equipos necesitaban del triunfo, para no alejarse del puntero, pero al final solo sumaron un punto cada uno. Macará y Liga de Quito empataron 1-1 en un emocionante partido realizado en el estadio Bellavista de Ambato, la tarde del 15 de octubre del 2017.



Ronald Champang anotó a los 62 minutos al aprovechar un rebote dentro del área cuando el argentino Juan Manuel Tévez quedó en un mano a mano con el golero Leonel Nazareno. Entonces el manabita estuvo más atento que los defensores de la 'U' y remató sin complicaciones para adelantar al equipo del técnico ecuatoriano Paúl Vélez.



Luego, la afición local festejaba en los graderíos cerca del final del partido cuando Juan Luis Anangonó consiguió igualar cuando ya se habían jugado los 90 minutos reglamentarios. De esa manera estallaron en júbilo los miles de hinchas albos que también llegaron al Bellavista. Al final, con ese empate en el tiempo de complemento, los visitantes salieron contentos aunque solo consiguieron un punto.

Macará recibió a Liga de Quito en el estadio Ballavista el 15 de octubre del 2017. Foto: API



Con este resultado, ambos equipos sumaron 20 unidades y se quedaron a seis del líder Delfín SC. Celestes y albos luchan por asegurarse un cupo en un torneo internacional, algo que sería histórico para Macará, pero con el empate hipotecaron sus opciones de ganar la segunda etapa.



Los universitarios estuvieron acompañados por sus hinchas. El equipo saltó a la cancha con su nueva camiseta de color rosa que es parte de una campaña de lucha contra el cáncer. En el estadio hubo unos 15 000 aficionados, repartidos entre celestes y albos.

Liga de Quito visitó al Macará en el estadio Ballavista el 15 d octubre del 2017 en la fecha 14, de la segunda etapa, en el fútbol ecuatoriano. Foto: API

Este domingo 15 de octubre el cotejo fue emocionante, con acciones de gol en cada área que posibilitaron el lucimiento de los goleros Nazareno (Liga) y Carlos Espinoza (Macará).



En los primeros minutos, los jugadores de LDU empezaron a adueñarse de la pelota, aunque no lograron armar jugadas con profundidad y peligro. Por su parte, Macará empezó a basar su ataque por las bandas, al punto que hasta el minuto 10 generó tres centros al área en los que tuvo que intervenir el joven golero Leonel Nazareno.



La 'U' llegó con claridad a los 11' con una jugada entre Hernán Barcos y Sherman Cárdenas, que al final el colombiano no supo resolver con brevedad dentro del área y fue superado por sus marcadores.



Ante esa acción los celestes respondieron con un remate de Carlos Feraud, pero la pelota pasó a un lado del poste.



A los 19' José Cevallos recibió una falta cerca del área y la visita contó con un lanzamiento libre que ejecutó Cárdenas. Entonces la pelota la ganó Barcos, pero su remate de cabeza fue controlado por el golero Carlos Espinoza.



Para no quedase atrás, el cancerbero Nazareno salvó a los albos después de un remate de Juan Manuel Tévez a los 21'. El esmeraldeño envió el balón al lanzamiento de esquina.



Entonces, para continuar como protagonista, el arquero imbabureño de los celestes volvió a intervenir con prestancia cuando a los 29' salió con decisión para adueñarse de la pelota que llegaba a la cabeza del alto defensa Lucas de Lima Tagliapietra, de 1,96 metros de estatura, tras un córner.



Los lanzamientos de esquina causaron zozobra en el área local. A los 31' otra vez el 'gigante' defensa brasileño ganó en el área y su remate de cabeza, para fortuna de 'Calolo' Espinoza, salió un poco desviada. Se salvaron los celestes.



LDU tuvo un lanzamiento libre a los 39', pero la defensa local rechazó y los locales entonces contaron con un contragolpe. Entonces volvió a aparecer Nazareno, quien salvó otra vez a los universitarios. Lo hizo al ganar un mano a mano a Ronald Champang.

En el inicio del segundo tiempo otra vez Nazareno fue protagonista al salir de su área a los 49' y lanzarse para enviar con los pies la pelota al córner ante el acecho de un rival.



El DT Pablo Repetto realizó un cambio a los 55' para potenciar la ofensiva. Salió Cárdenas e ingresó el delantero Jonathan Betancourt.



Después del gol de los locales, el técnico charrúa de los albos realizó dos cambios a los 67'. Salieron John Narváez y Édison Vega e ingresaron Johan Julio y Juan Anangonó.



La 'U' se salvó a los 76' cuando Feraud, figura de los locales, se perdió el gol. Él recibió solo la pelota, dentro del área, pero al quedar solo ante el golero envió la pelota arriba del arco.



LDU igualó a los 90' con el tanto de Juan Luis Anangonó, quien se lanzó dentro del área para empujarla ante el desconcierto de la zaga local.

Ambos clubes sumaron 20 puntos, a seis del líder Delfín que se impuso a El Nacional en el Jocay de Manta. Por eso, el ganador continuará entre los más opcionados para conseguir el tan ansiado primer lugar para así llegar a la final de diciembre por el título de campeón.