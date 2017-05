Se confirmaron árbitros y horarios para la fecha 15 en el fútbol ecuatoriano 

¿Delfín SC podrá mantener el liderato en el fútbol ecuatoriano? ¿Liga de Quito saldrá de la zona de descenso? ¿Cuántos hinchas acompañarán al Barcelona SC en Quito? Esas y otras inquietudes surgen tras la confirmación de horarios y árbitros para la fecha 15 en el torneo local.

La noche del martes 16 de mayo fueron confirmadas las ternas arbitrales, los horarios y los estadios para los seis cotejos que se realizarán entre el sábado 20 y el domingo 21 de mayo.



Así quedó la fecha 15:



Sábado 20 de mayo



Estadio Atahualpa / 16:00

Independiente del Valle vs. Macará

Árbitro: Diego Lara



Estadio Christian Benítez / 16:15

River Ecuador vs. Clan Juvenil

Árbitro: José Espinel



Estadio Casa Blanca / 18:30

Liga de Quito vs. Fuerza Amarilla

Árbitro: Ángel Hidalgo

Domingo 21 de mayo



Estadio Atahualpa / 12:00

Universidad Católica vs. Barcelona SC

Árbitro: Guillermo Guerrero



Estadio Jocay / 12:00

Delfín vs. Deportivo Cuenca

Árbitro: Omar Ponce



Estadio Atahualpa / 16:00

El Nacional vs. Emelec

Árbitro: Vinicio Espinel



El torneo ecuatoriano es liderado por Delfín con 28 puntos. Atrás están Independiente del Valle (26), Barcelona (24), Emelec (24), Macará (22), D. Cuenca (21), U. Católica (20), River Ecuador (14), Fuerza Amarilla (11), El Nacional (10), Liga de Quito (9) y Clan Juvenil (6).