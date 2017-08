Maradona reafirma apoyo a Maduro y polemiza con el opositor Capriles

Tras un cruce de opiniones con el exfutbolista Mario Kempes, la exestrella del fútbol argentino Diego Maradona reafirmó este jueves 10 de agosto de 2017 su apoyo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y calificó de traidor al dirigente opositor venezolano Henrique Capriles, que lo criticó por su respaldo al mandatario caribeño.

“Capriles, conmigo no te victimices. Yo sé muy bien lo que es vivir con siete hermanos y no tener nada para comer”, escribió en su cuenta de Facebook junto a una fotografía de la precaria casa donde pasó su infancia en Villa Fiorito, un barrio pobre al sur de Buenos Aires.

Maradona, de 56 años, campeón en el Mundial México-1986 y ex DT de la selección argentina, había enviado antes un mensaje por la red social en el que se ofrecía como “soldado” de Maduro.



“Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos”, sostuvo.



Capriles reaccionó contra Maradona en diálogo con radio Mitre de Buenos Aires el martes pasado.



“Si Maradona quiere venir, yo personalmente voy y lo busco en el aeropuerto y lo llevo para que vea la situación de Venezuela”, dijo uno de los principales referentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.

“Le preguntaría a esa gente que se dice de izquierda, que se dice progresista, que dicen defender a Maduro, si ellos viven con 15 dólares al mes. Si es así, que lo sigan defendiendo”, agregó.



Maradona siguió la polémica: “¡¡¡Ojalá hubiésemos tenido esos 15 dólares!!! La diferencia entre vos y yo es que yo no me vendí nunca. #Viva Maduro!!!”.



Las afirmaciones del exfutbolista también fueron rechazadas por otra gloria del fútbol argentino, Mario Kempes, goleador de la selección campeona en el Mundial de 1978.



[email protected] cómo puedes apoyar la muerte de 124 jóvenes, por defender la libertad y Democracia de su País !!NO A LA DICTADURA!”, escribió el exjugador, de 63 años, con dos banderas venezolanas.

@DiegoMaradona, como puedes apoyar la muerte de 124 jóvenes, por defender la libertad y Democracia de su País !!NO A LA DICTADURA!

🇻🇪🇻🇪LIBRE — Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) August 8, 2017

Venezuela atraviesa una aguda crisis política, económica y social, con protestas opositoras que han dejado unos 125 muertos en los últimos cuatro meses.



El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes” y el Mercosur suspendió a Venezuela por “ruptura del orden democrático”.