Delfín Sporting Club puso en la cuerda floja al DT de Colo-Colo

El camerino de Delfín SC fue todo un carnaval con la victoria. Hubo hasta lágrimas de los directivos por el triunfo ante Colo-Colo (2-0), en la noche del jueves 5 de abril de 2017, en Chile, por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores.

La victoria del ‘cetáceo’ generó emoción en el DT Guillermo Sanguinetti. “No es nuestro mejor momento en el campeonato local y hoy dimos un campanazo. Todos hablaban de la goleada que sufriríamos ante este gigante”, dijo el ‘Topo’ Sanguinetti, feliz.



Después de la victoria, los futbolistas cenaron y emprendieron el viaje de retorno en la madrugada. Sanguinetti programó un entrenamiento para esta tarde en el complejo Los Geranios, en Manta.

El jugador del Delfin Sporting Club Pedro Perlaza (delante) celebra con un compañero de equipo después de anotar contra el Colo-Colo de Chile durante el cotejo válido por la Copa Libertadores 2018 en el estadio Monumental en Santiago, el 5 de abril de 2018. AFP



“Nadie creía en nosotros por el mal inicio en el torneo y en la Copa. Cuando perdimos en Colombia (ante Atlético Nacional) nos daban por muertos. Hoy tenemos posibilidad de pelear la clasificación en nuestra casa”, dijo Andrés Chicaiza, volante.



La otra cara de la moneda fue Colo-Colo. En Chile se comenzó a poner en duda la continuidad del estratega Pablo Guede al frente del equipo tras la derrota ante el Delfín SC en la Copa.



Según diario La Tercera, tras la histórica derrota, el adiestrador aseguró que “las cosas no salieron” como esperaban y ofreció disculpas a los hinchas: “Siento un dolor tremendo por no poder darle a la gente la alegría que merecían”, dijo mientras los fanáticos lo insultaban al final.



“A mí no se me caen los anillos por pedir disculpas las veces que sea necesario”, fue lo último que dijo.



El domingo Colo-Colo jugará ante San Luis y el DT tiene una nueva oportunidad para comenzar a revertir el panorama adverso. Sin embargo, hoy está previsto que la directiva se reúna con el DT para hablar sobre lo ocurrido en la Copa, según medios chilenos.