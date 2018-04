La décima fecha del Campeonato se jugará entre viernes y domingo

LEA TAMBIÉN

Los seis partidos de la décima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol se disputarán entre el viernes 20 y el domingo 22 de abril del 2018. Así se determinó la noche de este martes 17 en la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

En esta ocasión la jornada tendrá un partido el viernes, dos el sábado y tres el domingo, a diferencia de la novena jornada que se disputó hasta el pasado lunes 16, cuando en Guayaquil cerraron la fecha Guayaquil City FC y Barcelona Sporting Club.



Así quedaron definidos los horarios:



Viernes 20 de abril

19:15

Aucas vs. Técnico Universitario

Estadio: Gonzalo Pozo

Árbitro: Carlos Orbe



Sábado 21 de abril

16:00

Guayaquil City FC vs. Universidad Católica

Estadio: Banco del Pacífico Capwell

Árbitro: Roddy Zambrano



18:30

El Nacional vs. Independiente del Valle

Estadio: Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz



Domingo 22 de abril

12:30

Macará vs. Liga de Quito

Estadio: Bellavista

Árbitro: Vinicio Espinel



15:00

Delfín Sporting Club vs. Club Sport Emelec

Estadio: Jocay

Árbitro: Roberto Sánchez



17:00

Barcelona Sporting Club vs. Deportivo Cuenca

Estadio: Monumental Banco Pichincha

Árbitro: Marlon Vera