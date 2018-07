Cristiano Ronaldo-Florentino, nueve años de difícil convivencia

LEA TAMBIÉN

Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid convertido en una leyenda del club, con cuatro Champions League en el bolsillo e incontables récords. Un idilio en el césped que no existió en los despachos.

El portugués de 33 años, uno de los mejores futbolistas de la historia, jugará a partir de la temporada que viene en la Juventus de Turín tras solicitar él mismo su salida del Real Madrid. “El Real Madrid ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al Presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente”, señaló el

jugador en una carta que colgó la entidad en su página web el martes.



Cristiano dio las gracias al ‘Presidente’, con mayúsculas, un Florentino Pérez con fama de conseguir todo lo que se propone. Testarudo e inflexible. “Un ser superior”, como lo definió una vez el ex futbolista y ahora directivo blanco Emilio Butragueño.



Y de sobra es sabido que Cristiano Ronaldo tiene un genio similar. Obstinado con ser el mejor futbolista del mundo, el portugués cultivó un ego descomunal.



La relación entre ambos nunca fue la perfecta, según se fue conociendo con el paso de los años. Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid en 2009, justo cuando regresó Florentino Pérez a la presidencia, pero según medios el traspaso lo cerró el anterior jefe del club blanco, Ramón Calderón.

Florentino Pérez, al parecer, no veía con buenos ojos pagar 96 millones de euros (USD 112,74 millones al cambio actual) al Manchester United, pero aceptó el acuerdo y estampó la firma de la entidad en el fichaje más caro de la historia hasta ese momento. La primera fricción entre ambos llegó en septiembre de 2012. “Puede ser que esté un poco triste y la gente dentro del club lo sabe”, señaló el jugador tras un partido en el que no celebró los goles.



La “tristeza” en estos casos es sinónimo de dinero, de un aumento de sueldo.



Según publicó As, Florentino Pérez se envalentonó y le dijo: “Si te vas, trae el dinero para fichar a Messi”.



Un año después, Cristiano Ronaldo estaría firmando una renovación con subida de sueldo incluida. Pero no tardaron en volver a saltar chispas. Era septiembre de 2014, meses después de ganar su primera Champions con el Real Madrid, cuando Cristiano Ronaldo se quejó de los fichajes y las bajas que hubo esa temporada. “Si mandase yo, a lo mejor no lo hacía así. Cada uno tiene su opinión y es libre decir lo que piensa. Si el presidente piensa que lo mejor para el equipo es contratar jugadores y dejar salir a los que salieron, tenemos que respetar y apoyar su decisión”, aseguró el portugués.

Al final de esa temporada, Florentino Pérez despidió al técnico Carlo Ancelotti contra la voluntad de los pesos pesados del vestuario. Llegó Rafa Benítez, con el que Cristiano Ronaldo no tuvo buen ‘feeling’.



Tras la salida del técnico español y la llegada de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo criticó la planificación de esa pretemporada, que incluyo un viaje a Australia. “La pretemporada no fue muy buena, hubo muchos viajes”, soltó el luso en febrero de 2016.



Con la Champions conquistada ante el Atlético de Madrid en ese 2016 llegó cierta calma, pero un año después, en junio de 2017, el diario A Bola publicó en su portada del 16 de junio: “Cristiano quiere abandonar España”.



Era la forma que eligió Cristiano Ronaldo para presionar al Real Madrid y reclamar su apoyo en la causa judicial que tenía abierta por supuesto fraude fiscal a la Hacienda española.



Finalmente, la amenaza quedó en nada. Por eso, pocos tomaron en serio las palabras de Cristiano Ronaldo del 26 de mayo de 2018, cuando instantes después de ganar su tercera Champions seguida, lanzó una bomba.



“Fue bonito jugar en el Madrid”. Pero esta vez iba en serio. Así, nueve años y 451 goles después, Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid. Nueve temporadas de tremendas alegrías para futbolista y club, pero también nueve temporadas con muchos exabruptos.