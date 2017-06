Federación de Costa Rica extrema medidas de seguridad ante euforia por el guardameta Keylor Navas

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) incrementó esta semana las medidas de seguridad para evitar que la euforia por el guardameta del Real Madrid, Keylor Navas, cause desórdenes y hasta castigos al Estadio Nacional en la eliminatoria a Rusia 2018.

La fama adquirida por Navas en los últimos años como estelar del bicampeón de Europa y campeón de España, obligó a la Fedefútbol a tomar medidas que nunca había aplicado, como la de sacar al futbolista del aeropuerto sin que el público lo viera.



Navas llegó a Costa Rica el lunes y casi desde la misma pista subió a un vehículo que lo trasladó de inmediato hasta la concentración de la selección, como parte de un operativo de seguridad organizado por la Fedefútbol y no por solicitud del futbolista.



La ocasión anterior que el guardameta visitó Costa Rica, un tumulto de aficionados y prensa dificultaron su salida del aeropuerto, así como la de los turistas, y algunas personas resultaron golpeadas durante la confusión.



Pero esto no le ha ocurrido solo en San José, en marzo pasado a su llegada a México para un partido eliminatorio de la selección, público y hasta oficiales de policía se acercaron al guardameta para tomarse una foto.

Navas siempre se ha mostrado dispuesto a tener contacto con los aficionados y la prensa, pero esta vez, con la reciente obtención de la UEFA Champions League, la Fedefútbol decidió evitar los tumultos que son un riesgo, no solo para el jugador, sino para los niños, aficionados y periodistas que pueden resultar golpeados, según dijo el presidente de la Federación, Rodolfo Villalobos.



El dirigente advirtió a los aficionados desde el fin de semana que Navas no iba a salir por la puerta común de pasajeros del aeropuerto, pero aún así muchos se acercaron al lugar con la esperanza de verle de cerca.



Para los partidos eliminatorios del próximo jueves y martes, frente a Panamá y Trinidad y Tobago, respectivamente, la Fedefútbol también reforzará las medidas de seguridad en el Estadio Nacional, con el fin de evitar alguna invasión de cancha que signifique una sanción al campo.



"Se colocará seguridad alrededor de todo el estadio. Lo importante es pedirle a la afición que apoyen pero que no intenten meterse a la cancha, pues eso nos puede traer castigos", dijo el presidente de la Federación a los periodistas.



El 8 de octubre de 2015 dos aficionados invadieron la cancha del Estadio Nacional en pleno partido amistoso de Costa Rica ante Sudáfrica para que Navas les firmara sus camisetas, a lo que el portero accedió y luego les pidió que salieron de la cancha.

Un hecho similar es lo que no quiere la Fedefútbol que se repita en los partidos por la eliminatoria mundialista, pues podría acarrear un castigo a la cancha para partidos oficiales.