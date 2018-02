¿Quién es el futbolista que se defendió con el banderín del córner en la Copa Libertadores Sub 20?

Nació en Shushufindi y tres días después de celebrar su cumpleaños 20 se hizo famoso por la escena en la que corrió a una esquina de la cancha para defenderse ante los futbolistas de River Plate, de Uruguay.

Angelo Preciado, de la Sub 20 del Independiente del Valle, es el jugador que estuvo en los incidentes de la semifinal de la Copa Libertadores Sub 20 en el estadio Centenario.



Los directivos de los rayados respaldaron al futbolista por los incidentes. “Estamos esperando el informe de Uruguay. Ojalá no sea sancionado el jugador para que tengamos el grupo completo en la final ante Nacional”, dijo Santiago Morales, gerente del club.



Preciado, característico por su cabello afro, es un canterano del club. Está desde el 2015 en las formativas. En el 2016, en la Sub 19, jugó 34 partidos y anotó un gol. En cambio, el año pasado anotó cuatro goles en 32 partidos.



Una de las características del defensa es ser un jugador rápido y seguro por el fútbol aéreo. “Es uno de los muchachos que ha ido madurando mucho”, dijo Juan Carlos León, entrenador de la Sub 20 finalista.



Independiente del Valle se enfrentará a Nacional él sábado a las 16:45 (hora de Ecuador), por el título de la Copa Libertadores Sub 20.