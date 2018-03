Estudiantes de La Plata arrebató al Real Garcilaso el control del grupo F con Nacional y Santos en la Libertadores

Estudiantes de La Plata goleó este miércoles 14 de marzo de 2018 al Real Garcilaso por 3-0 y, con cuatro puntos de seis posibles, le arrebató el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores que completan el Nacional uruguayo y el Santos brasileño, cuyo partido de la segunda jornada se juega el jueves.

A los 52 minutos Lucas Melano puso el 1-0 tras un tiro de esquina de la derecha del ataque.



Mariano Pavone, que comenzó como suplente, aumentó el marcador de penalti a los 74 minutos. Y puso la puntilla en el minuto 86 tras una vistosa jugada colectiva.



Tras los cuatro puntos de Estudiantes le sigue con tres el Real Garcilaso. Nacional llega a la segunda fecha con uno y el Santos sin unidades.



El partido se jugó bajo una fuerte tormenta que azotó la provincia de Buenos Aires e incluso obligó al árbitro a parar el partido por unos minutos por la caída de granizo.



El Garcilaso salió más preocupado por defender que por atacar.

Al principio Estudiantes manejó la pelota con paciencia pero muy lejos de la portería rival.

A los 38 minutos el Pincha estuvo cerca de convertir el 1-0 cuando un remate de volea desde afuera del área de Lucas Rodríguez impactó en el poste derecho del portero.



En los primeros 45 minutos el Real Garcilaso no tuvo ni una sola situación clara de peligro. En la segunda parte Estudiantes salió más decidido a ir en busca del triunfo y se plantó en el campo rival. El 1-0 fue gracias a Melano, quien definió de primera con precisión tras un tiro de esquina.



La ventaja le dio confianza a Estudiantes, que levantó su nivel.

El Real Garcilaso no logró evitar el asedio de los locales para acercarse a la portería custodiada por Mariano Andujar.

El Pincha no levantó el pie del acelerador.



Pavone, que había ingresado cuatro minutos antes, puso el 2-0 definitivo a los 74 al despachar fuerte y al medio un penalti.

El 3-0 lo hizo también Pavone a cuatro minutos del final tras una gran jugada colectiva.



En el estadio estuvo el exentrenador de Estudiantes Alejandro Sabella, quien fue subcampeón con Argentina en el Mundial de Brasil 2014 y no volvió a dirigir desde entonces por problemas de salud.



En la tercera jornada el Real Garcilaso recibirá al Nacional el 3 de abril y Estudiantes al Santos dos días más tarde.

Ficha técnica:



Goles: 1-0 (52’: Lucas Melano); 2-0 (74’: Mariano Pavone, desde el punto penal); 3-0 (86’: Mariano Pavone).



Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Arismendi y Gastón Giménez.



Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo F jugado en el estadio Ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, ante unos 40 000 espectadores.

Alineación del Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar en el arco; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato y Gastón Campi en la defensa; Rodrigo Braña, Gastón Giménez, Fernando Zuqui (63’, Iván Gómez) y Lucas Rodríguez en el medio campo; Juan Otero (83’, Carlo Lattanzio) y Lucas Melano (70’, Mariano Pavone) en la delantera. DT: Lucas Bernardi.

Alineación del Real Garcilaso: Diego Morales en el arco; Jesús Arismendi, Lampros Kontogiannis, Gustavo Dulanto (46’, Juan Lojas) e Iván Santillán en la defensa; Jhonny Vidales, Luis García (77’, Jean Archimbaud), Luis Álvarez, Julio Landauri y Alfredo Ramúa en el medio campo; Óscar Franco en la delantera. DT: Óscar Ibáñez.