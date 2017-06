Costa Rica se estrella en casa contra la solidez defensiva de Panamá

La selección de Costa Rica, que jugó con uno menos los últimos 35 minutos, se estrelló el jueves 8 de junio de 2017 en casa contra la muralla defensiva de una Panamá que se lleva un valioso empate en el hexagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez, lo dijo en la víspera: "Será un partido cerrado" en el que Panamá se iría satisfecha con un empate. Misión cumplida para un equipo que demostró solidez defensiva y anuló el juego de toque de los 'ticos'.



Costa Rica asumió la responsabilidad de atacar como local, pero pese al asedio al que sometió a Panamá la primera media hora de partido no encontró la llave para abrir el cerrojo planteado por los de 'Bolillo' Gómez.



Bryan Oviedo envió un poderoso remate lejano desde la banda izquierda al minuto 10 que sorprendió al portero panameño Jaime Penedo y que fue salvado por el horizontal.



Dos minutos después el panameño Torres salvó su marco con una barrida ante remate de Johan Venegas y de inmediato un cabezazo de Celso Borges se escapó encima de la portería visitante.

Fueron los mejores minutos de Costa Rica en el primer tiempo ante el ordenado bloque defensivo instalado por Panamá, comandado por el portero Penedo que aprovechó cada saque de puerta para perder algo de tiempo.



En la otra portería Keylor Navas apenas tocó la pelota con los pies, ya que no recibió un solo remate directo pese a los intentos de crear peligro por parte del joven delantero Ismael Díaz

Costa Rica dispuso de numerosos tiros de esquina pero no pudo encontrar la cabeza de Kendall Waston, su torre de 1,96 metros de estatura.



Apenas empezando la segunda parte Gabriel Gómez tuvo la ocasión más clara para los visitantes cuando recibió solitario un pase de la muerte, cerca del punto de penalti, pero su remate se fue encima de la portería de Navas.



Con el 10 Bryan Ruiz perdido en el campo y poco contacto con la pelota, los ticos no tenían claridad para armar jugadas de peligro, aunque lo intentaba insistentemente Joel Campbell desde la banda derecha.

Sin poder vulnerar el bloque defensivo rival, el panorama para Costa Rica se complicó todavía más al 54 con la expulsión del defensa Giancarlo González en un intercambio de golpes con Román Torres en un tiro de esquina.



Panamá parecía satisfecho con el empate y mantuvo su orden defensivo, sin tomar mayores riesgos, mientras los ticos no perdieron su afán por ganar el partido y siguieron apostando por la velocidad de Campbell y Venegas.



La falta de ambición de Panamá casi le cuesta caro en los últimos cinco minutos cuando Penedo salvó en dos ocasiones ante remates de Campbell, y luego Román Torres, con su cabeza, sacó un tiro con sello de gol de Celso Borges.



Tras cinco jornadas del hexagonal de la Concacaf, Costa Rica suma 8 puntos y sigue segundo detrás del líder México (13), mientras Estados Unidos cuenta 7, Panamá 6, Honduras 4 y Trinidad y Tobago 3.