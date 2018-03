Los clubes quieren vender sus derechos de manera sindicalizada

A las 10:30 de este 14 de marzo se reinstalará la reunión entre los representantes de los clubes y el Directorio de la FEF, para determinar la fecha en la que se realizará el Congreso Extraordinario, para firmar los estatutos de creación de la Liga Profesional y para decidir si el concurso por los derechos de TV se declara desierto.

La junta se inició a las 16:30 de este martes 13 de marzo de 2018 y se extendió por tres horas y media, tiempo en el que los dirigentes debatieron sobre el llamado a un congreso extraordinario, la decisión de declarar desierto el concurso por los derechos de TV y la comercialización de estos.



La FEF solicitó, a la Corte Provincial del Guayas, una prórroga de los tiempos del concurso. Hecho que fue rechazado por los representantes de los clubes de primera categoría, quienes solicitaron declarar desierto el concurso.



Eso, debido a las modulaciones que realizó el juez Jean Valverde a las bases publicadas por el organismo, para participar en el concurso. La única empresa que ofertó por los derechos fue DirecTV, propuesta que fue rechazada por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases.



Según se informó, la empresa no habría entregado declaraciones juramentadas de comisiones anticorrupción y de aceptación de las bases. Esos puntos fueron dados de baja por Valverde, pero según la FEF no conocieron a tiempo la orden judicial y por eso solicitaron la prórroga.

Pepe Mosquera, vocal del Directorio, estuvo en desacuerdo con esa medida. “Soy abogado, respetuoso del estado de derecho. No comparto la resolución del juez, pero se debe cumplir. Si mi accionar se interpone a los deseos de los clubes, mi cargo está a disposición”, dijo.



Por otra parte, Nassib Neme, presidente de Emelec, contó que los clubes están de acuerdo en negociar los derechos audiovisuales del torneo, “de manera sindicalizada”. Con ello se descartó que cada club podría vender sus partidos a discreción.



“Para eso necesitamos un Congreso Extraordinario, mañana definiremos la sede y la fecha, que a más tardar será el martes”, dijo el directivo eléctrico, en representación de sus compañeros dirigentes.



Según la planificación, mañana también se firmarían los estatutos de creación de la Liga Profesional, documentación que se enviará inmediatamente al Ministerio del Deporte, para su aprobación.