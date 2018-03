Los clubes retomaron el control de los derechos de TV del campeonato nacional

El Congreso Extraordinario de Fútbol finalizó en una hora. Durante la reunión los clubes de la primera categoría retomaron el control de los derechos audiovisuales del campeonato nacional. Fue el segundo punto del orden del día y se aprobó por unanimidad.

La reunión duró una hora exacta. Se inició a las 12:00 y finalizó a las 13:00. Como segundo punto del orden del día se sometió a votación el regreso del control de los derechos de TV a los clubes, moción que se aprobó de forma unánime.



Los únicos que no votaron fueron las asociaciones de Chimborazo, Cañar y Morona Santiago, que estuvieron ausentes. Lo mismo el club América, cuyos dirigentes no asistieron a la cita, que se desarrolló este martes 20 de marzo de 2018, en Manta.



Pese al apoyo unánime, hubo quejas de parte de los directivos de las asociaciones de fútbol. Nelson Aguirre, de Imbabura y Omar Estupiñán, de Esmeraldas, manifestaron su preocupación ante la decisión. “Nos quedamos sin financiamiento”, dijo el esmeraldeño.



Esto debido a que las asociaciones no forman parte del reparto de los ingresos, que resultaren de la venta de los derechos de TV. Pese a eso, el presidente de la FEF ratificó el apoyo que le dará a estos organismos.



“No estarán desamparados, estamos pendientes de ustedes. Gracias por su aporte al fútbol”, dijo Villacís, antes de clausurar el encuentro, que contó con la participación de 62 organismos del fútbol nacional.



Ahora los clubes definirán a la comitiva que negociará los derechos de TV. Se tienen previsto que este 20 de marzo se reúnan en el mismo hotel donde se realizó el congreso, para definir a sus representantes. La junta está planeada para las 15:00.