Clan Juvenil y Macará mueven el mercado

La dirigencia de Barcelona Sporting Club decidió mantener la base del equipo campeón de este año. El entrenador uruguayo Guillermo Almada pidió reforzar la plantilla en posiciones puntuales. En defensa, los toreros buscaron un reemplazo para Andersson Ordóñez, quien militará en el Frankfurt de Alemania la próxima temporada. Por eso se contrató a Félix Torres y a Miguel Álvarez del Manta.

El estratega uruguayo descartó la contratación del argentino Maximiliano Barreiro, goleador del campeonato,a pesar de que ya existía un preacuerdo con los toreros.



Según Aquiles Álvarez, presidente de la comisión de fútbol, Almada le habría dicho a la dirigencia que si fichaban a Barreiro, él se negaba a renovar su contrato. El estratega prefiere confiar en los jóvenes.



En el 2017 llegarán al club Walter Chalá, Álvarez, Beder Caicedo, Torres y José Ayoví, este último volverá al Barcelona tras jugar en el Jaguares de Chiapas (México).



Hasta la fecha, se han realizado 57 traspasos entre los 12 clubes de la Serie A. Fuerza Amarilla, Macará y Clan Juvenil son los equipos que más jugadores han contratado.



Los de Sangolquí, que debutarán en la categoría de privilegio, tuvieron un plan para escoger los refuerzos. A finales del torneo de la Serie B, el DT Juan Carlos Garay se reunió con el directorio y pidió ajustar su plantilla sobre la base de jugadores que consiguieron el ascenso. Por este motivo se les renovó el contrato a los arqueros Bonard García y Wilmer Zumba y al delantero Johnny Baldeón.



Al estratega ecuatoriano le interesa tener una defensa sólida, por ese motivo se contrató a Luis Checa. Según Juan Cevallos, directivo del club, la prioridad en estos días es encontrar un lateral izquierdo que se acople al sistema de juego del entrenador.



En ataque, el equipo fichó a Narciso Mina y Luis Congo, mientras que en el medio campo se trajo a Santiago Mallitasig, Omar Andrade y Henry León. Ellos serán la base principal del equipo en el 2017.



Cevallos afirma que todas las contrataciones realizadas hasta la fecha responden al presupuesto que se está armando en la comisión de fútbol.



“Nos estamos acercando al presupuesto que queremos. Nos planteamos el objetivo de salir adelante con USD 1,5 millones”, dijo Cevallos.



En Liga de Quito, el procedimiento para realizar las contrataciones es distinto. La dirigencia confirmó a Gustavo Munúa como nuevo timonel, pero él todavía no ha tenido contacto con el medio.



Según Santiago Jácome, gerente deportivo, el estratega uruguayo dejó órdenes claras. Él pretende tener un equipo joven, de características físicas fuertes. Además, pidió dos zagueros centrales que tengan gol. Por eso se contrató al charrúa Horacio Salaberry -el único extranjero confirmado hasta ahora- y Édison Carcelén.



“En Liga siempre buscamos entre tres y cuatro opciones por puesto para contratar. No siempre se llega a un acuerdo a la primera. También, depende de los requerimientos que hace el entrenador”, dice Jácome.



Por ahora, los albos confirmaron las contrataciones de Salaberry, Carcelén, Ronnie Medina, Henry Quiñónez y Álex Bolaños.

Por pedido de Munúa, quien llegará a Quito el 3 de enero, el club blanco buscará un delantero extranjero.



“El entrenador tiene toda la información del equipo. Se le entregó partidos completos, resúmenes y análisis de cada jugador. Pero esto no es garantía de que conozca al 100% a sus nuevos pupilos”, dijo el gerente deportivo de la ‘U’.



Por ahora, el único equipo que no se ha reforzado es Universidad Católica. El cuadro de Jorge Célico apenas se desprendió del arquero Rodrigo Perea, quien jugará en el Delfín de Manta.



Macará, el otro club ascendido, también ha buscado refrescar su plantel. Los ambateños contrataron dos arqueros, seis defensas y un delantero argentino. El DT Paúl Vélez fue ratificado hace tres semanas.



El Delfín es el único equipo que no ha confirmado a su DT.