Chile descarta reclamar por supuesto ‘arreglo’ en partido Perú vs. Colombia

El presidente del fútbol chileno, Arturo Salah, descartó el viernes 13 de octubre de 2017 la presentación de algún recurso respecto de un supuesto “arreglo” del resultado en el partido Perú vs. Colombia, en la última jornada de las eliminatorias al Mundial de Rusia de 2018, según han sostenido algunos medios de prensa.

“La clasificación la perdimos en cancha”, subrayó en declaraciones a la red pública Televisión Nacional (TVN) Salah, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), respecto del fracaso de la selección de su país.



Según informaciones de prensa o difundidas por redes sociales, en las postrimerías del partido Perú vs. Colombia, jugado en Lima el martes 10 de octubre, que finalizó 1-1, jugadores de ambos equipos dialogaron en la cancha tapándose la boca, acordando supuestamente dejar pasar el tiempo sin atacar, pues el resultado los favorecía a ambos.



El acuerdo, según las publicaciones, se concretó cuando los jugadores se enteraron de las derrotas de Chile ante Brasil

​(3-0) y de Paraguay frente a Venezuela (0-1), por lo que el empate selló la clasificación directa de Colombia al Mundial y dejó a Perú en la repesca, que jugará el próximo noviembre contra Nueva Zelanda.



“No tenemos intenciones de actuar ante la FIFA”, remarcó el presidente del fútbol chileno.

“Perdimos en la cancha. Si lo que dicen pasó, y es del alcance del público, hay organismos pertinentes que tendrán que actuar”, sentenció el dirigente, exinternacional de su país, que fue también técnico de la Roja entre 1991 y 1993.



Por otra parte, consideró “imprudente” la publicación de nombres de eventuales sucesores de Juan Antonio Pizzi en el banco de la selección, aunque indicó que la ANFP ya está preocupada del tema.



“Es un tema que estamos asumiendo, nos hemos fijado plazos. No digo que no sea urgente”, señaló, y añadió que “entiendo la necesidad que tienen los medios de nombres, pero me parece una imprudencia dar nombres. Todo lo que se especule no tiene validez”.



Manuel Pellegrini, Eduardo Berizzo, Marcelo Gallardo y Martín Lasarte son los nombres lanzados al ruedo por la prensa, aunque Berizzo, que fue ayudante de su compatriota Marcelo Bielsa cuando éste dirigió a Chile y es el actual técnico del Sevilla español, descartó este mismo viernes cualquier posibilidad de volver a Chile, pues acostumbra cumplir sus contratos.

Salah, que fue compañero de Manuel Pellegrini en su época de jugador de la Universidad de Chile y en la carrera de Ingeniería de la misma casa de estudios, eludió marcar alguna preferencia por él, que encabeza la lista de candidatos, manifestando que “tengo muchos amigos entrenadores”.



El dirigente lamentó que Pizzi no haya logrado “lo más importante” al frente de la selección, pero afirmó que el entrenador argentinoespañol “tomó un fierro caliente y fue muy valiente”, por aceptar el puesto tras la salida de Jorge Sampaoli.



Agregó que le preocupa “la dinámica” que ha tomado el debate sobre la eliminación de la selección en el camino al Mundial, con múltiples acusaciones sobre el comportamiento o la indisciplina de los jugadores, que definió como una “satanización” de los futbolistas.



“Este es un grupo de jugadores que hicieron mucho por el país. Quiero pedir que cuidemos la selección. Este grupo es el más importante que ha tenido Chile y no es responsable lo que se está haciendo, este énfasis en ese tipo de cosas”.



Matizó, en todo caso, que los comentarios emitidos en caliente “no deberían producir mayores problemas. “Esta eliminación es un fracaso y lo asumimos”, concluyó.