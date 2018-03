Chile arranca un empate trabajado contra Dinamarca

Chile empató a cero con Dinamarca en un animado duelo en el que la ‘Roja’ fue de más a menos, tuvo su ocasión al estrellar un balón en el palo pero también pudo haber perdido en una segunda parte de dominio local.

Como había hecho hace tres días en Estocolmo, la ‘Roja’ salió dominando, eficiente en la presión, manejando la pelota con criterio y llevando peligro, esta vez con Alexis Sánchez muy activo.



Schmeichel tuvo que sacar los guantes para desviar un centro chut de Isla y, sobre todo, para rozar un cabezazo del ‘Tucu’ Hernández que se fue el palo, ambos a pase del jugador del Manchester United, que dejó luego frente al portero danés a Castillo, algo lento.



Rueda le dio una vuelta al equipo: metió a Díaz de lateral derecho, a Medel en el medio y a Castillo en punta. Dinamarca hizo cinco cambios respecto al triunfo frente a Panamá (1-0), uno forzado por la baja a última hora de Jørgensen, sustituido por Bendtner.



Åge Hareide colocó al gigantón Cornelius como falso extremo, el mismo esquema que tan bien funcionó en la fase de clasificación al Mundial contra Polonia (4-0) y temiendo que la presión chilena le iba a complicar la salida de balón.

Pero no fue una solución y Eriksen quedó además atrapado en la telaraña chilena. De la “Dinamita roja” no se supone nada hasta el

minuto 19, cuando un error en la salida de Maripán acabó con la pelota en poder del mediocampista del Tottenham: dejó solo a Cornelius, que remató a la grada con la pierna mala.



Dinamarca empezó a equilibrar el juego y a meter en problemas a la Roja. Sisto avisó con un tiro lejano parado por Herrera, fundamental luego en una mano a un disparo envenenado de Eriksen, cuyo rechace fue cazado con apuros por Cornelius. Maripán sacó el 1-0 en la línea de gol.



Chile respondió con un excelente pase de Alexis a Castillo, que en una gran maniobra se sacó un zurdazo que salió rozando el palo.

Hareide se dio cuenta de que el experimento no le había funcionado y sacó a Bendtner del campo para meter al extremo Braithwaite y jugar con un esquema más natural.



El cambió surtió efecto inmediato. Dinamarca se adueñó del partido y agobió a Chile. Sisto, solo en el punto de penalti, mandó a las nubes una gran jugada de Cornelius que, poco después, cabeceó fuera una combinación de Eriksen y Braithwaite. Y un nuevo regalo de Maripán lo arregló Herrera con una buena salida.

El carrusel de cambios habitual en los amistosos anestesió el partido, que perdió mucha intensidad. Del sopor lo sacó Sch ne con un lanzamiento de falta al palo, con Herrera ya batido, en la ocasión más clara de la última media hora.

Chile no puso en apuros a Schmeichel y su presencia en ataque fue menguando a medida que a Alexis se le fueron acabando las fuerzas.



En el descuento, Fischer tuvo el gol en un tiro dentro del área pequeña, pero Herrera, que acabó de figura, lo paró.

El empate cierra la gira escandinava de Chile, el estreno como seleccionador del técnico colombiano Reinaldo Rueda, que ganó con merecimiento en su debut frente a Suecia y hoy sacó un buen resultado frente a un rival de más entidad.



A Dinamarca el empate le vale para ampliar a trece su histórica racha de partidos consecutivos sin perder.



Ficha técnica



Árbitro: John Beaton (Escocia). Sacó tarjeta amarilla, por

Dinamarca, a Jensen (m.80); por Chile, a Roco (m.61).



Incidencias: Partido amistoso disputado en el Aalborg Stadion de Aalborg (Dinamarca) ante 11 527 espectadores.

Alineación de Dinamarca: Kasper Schmeichel en el arco; Stryger Larsen, Lkr, Nicolai Boilesen y Jonas Knudsen en la defensa; Lasse Schöne, Christian Eriksen (64’, Viktor Fischer) y Thomas Delaney (72’, John Jensen) en el medio campo; Andreas Cornelius, Nicklas Bendtner (46’, Martin Braithwaite) y Pione Sisto (77’, Poulsen) en la delantera. DT: Åge Hareide

¡Aquí estan!



Estos son los once elegidos por @ReinaldoRuedaDT para el choque con Dinamarca.#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/b1yeYeMNwS — Selección Chilena (@LaRoja) March 27, 2018



Alineación de Chile: Johnny Herrera en el arco; Marcelo Díaz (90’, Igor Lichnovsky ), Enzo Roco, Guillermo Maripán y Jean Beausejour (64’, Miiko Albornoz) en el medio campo; Gary Medel, Pedro Pablo Hernández (64’, Erick Pulgar), Arturo Vidal (82’ Marcos Bolados) y Ángel Sagal (64’, Diego Valdés) en el medio campo; Nicolás Castillo, Alexis Sánchez (75’, Martín Rodríguez). DT: Reinaldo Rueda