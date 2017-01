Cesare Prandelli: 'En España el Nápoles da miedo'

Cesare Prandelli, exentrenador del Valencia que dimitió de su cargo el pasado 30 de diciembre, consideró que el Nápoles, rival del Real Madrid en la UEFA Champions League, es un club que "da miedo" a los equipos españoles porque es un conjunto muy preparado tácticamente.

Prandelli aseguró además que decidió dimitir como técnico del Valencia porque se sintió "deslegitimado" por la propiedad y lamentó que sus directivos no hayan mantenido sus promesas de cara al mercado de fichajes invernal, en una entrevista difundida hoy por La Gazzetta dello Sport.



"En Italia buscamos más soluciones tácticas y corremos más. Es por eso que en España el Nápoles da miedo. Cuando en el vestuario del Valencia veíamos los partidos de la UEFA Champions League mis jugadores me decían que el Nápoles es el mejor equipo de Europa", afirmó.



"El Real Madrid aún no ha eliminado al Nápoles de la Liga de Campeones", agregó, analizando el choque válido por los octavos de final cuya ida se disputará en febrero.



El entrenador italiano informó de que, en su opinión, el Madrid es un conjunto muy sólido aunque el Barcelona es superior.

"El FC Barcelona es más completo, está físicamente muy bien y es el mejor del mundo. El Real Madrid es sólido, tiene motivaciones y gran valor técnico", consideró Prandelli, quien, sobre el cuadro de Luis Enrique, destacó que el argentino Lionel Messi es un jugador capaz de romper los esquemas tácticos.

"Hay pocos jugadores como Messi. Solo él puede permitirse jugar su propio fútbol sin pensar en la táctica del equipo. Podemos decir que él rompe un poco los módulos tácticos", aseguró.



Sin embargo, el italiano se mostró muy dolido por como terminó su experiencia en el banquillo del Valencia y reveló algunos detalles sobres sus últimos días en España.



"Me habían prometido fichajes, una inversión de 30 millones que luego ha sido reducida. Había viajado a Singapur para hablar con la propiedad. Les dije que tenía problemas, que necesitaba a un delantero, dos centrocampistas, un defensa y un extremo y me dijeron que sí", explicó.



Prandelli decidió apostar por el delantero italiano Simone Zaza y había alcanzado un acuerdo con el Juventus, que tiene la ficha del futbolista (actualmente cedido en el West Ham).

"Dije que quería a Zaza y alcanzamos un acuerdo con el Juventus. Pero el club bloqueó todo y el 29 de diciembre me dijeron que teníamos 24 horas para elegir un delantero o un mediocampista. Pregunté por qué, pero nadie contestó. Me tomé 24 horas más y dimití", subrayó.



Finalmente, el exseleccionador italiano aseguró que sigue con ganas de revancha y que empezará a buscar otro equipo en los próximos meses.



"Estoy determinado, con adrenalina y muchas motivaciones. No dejé al Valencia para irme a otro equipo, dejadme recuperar la tranquilidad y luego veremos que pasará en mi futuro. No planeo retirarme", dijo.