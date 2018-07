Liga de Quito ensaya su libreto ante el Deportivo Cuenca sin Hernán Barcos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, admitió una verdad: construyó su equipo del 2018 alrededor de las características de Hernán Barcos. Pero desde hoy ya debe trabajar sin el ‘Pirata’.

La ‘U’ recibe este domingo 15 de julio al Deportivo Cuenca, a las 15:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la última fecha de la primera etapa, con la ventaja de haber logrado el primer lugar en la tabla de posiciones con una fecha de anticipación.



Repetto anunció que presentará un plantel con la presencia de algunos futbolistas que no han sido titulares habituales en los 21 juegos de la etapa. Una de las alternativas en el ataque es Juan Luis Anangonó.



“La baja de Barcos es importante, pero hay que pensar en lo que se viene y buscar soluciones para que el equipo siga en esta línea ascendente. Trataremos de lograr mejores resultados”, dijo el entrenador.



Sin el goleador Barcos, los albos tendrán el reto de encontrar su reemplazante. Mientras se define el nuevo delantero, la primera opción es Juan Luis Anangonó. El atacante ecuatoriano ha marcado goles claves en la primera etapa.

Repetto y la directiva comenzaron a explorar alternativas en el exterior. Aún no se han detallado nombres de las posibilidades que manejan.



Los albos también preparan el equipo para el inicio inmediato de la segunda etapa en el campeonato local y para el reto en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El 25 de julio tendrá que jugar ante Vasco da Gama, en Ponciano.



Repetto aclaró que el equipo mantendrá como uno de sus objetivos luchar por el título. “Ganar la (primera) etapa fue importante, pero ya quedó atrás. Ahora nuestra meta es ganar el torneo. No podemos relajarnos. Aún no hemos logrado lo más importante”, dijo.



En el cotejo de hoy, Repetto presentará algunas novedades. Una de las sorpresas sería la titularidad del defensa central Hernán Pellerano y del volante Gastón Rodríguez.