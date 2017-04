Los Rayados sacan nuevos talentos en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol

Billy Arce le puso un protector personalizado a su celular. Tiene una foto con el uniforme de Independiente del Valle. Se hizo una 'selfie' y en redes sociales (Facebook) puso un posteo con una reflexión: "avanzando lento pero seguro".

Sin embargo, el esmeraldeño, de 19 años, crece a paso acelerado en el fútbol. El volante ofensivo y con talento de goleador debutó este año en Primera, con la camiseta 55, y ha marcado dos goles en los cinco partidos que ha jugado.



'Nepo' o 'Nepito', como le identifican en el grupo (su padre se llama Nepo), llegó al complejo de Chillo-Jijón cuando tenía 15 años. Después de jugar en la Sub 16, 18 y Reserva es uno de los nuevos talentos que trata de afianzarse en el equipo titular del Valle con el DT Alexis Mendoza.



Después de nueve meses de estar al frente del equipo, el estratega colombiano mantiene la filosofía de promover talentos jóvenes, formados en las canteras del club.



La nueva generación la forman siete nuevos jugadores entre los que está Arce. Los otros son: Alejandro Cabeza, Andi Burbano, Wilter Ayoví, Alan Franco, Anthony Landázuri y Jhegson Méndez.



Jóvenes entre 18 y 19 años que hicieron las formativas en el Independiente y ahora ocupan los puestos dejados por Júnior Sornoza, Arturo Mina, Bryan Cabezas, entre otros, que lograron el vicecampeonato de la Copa el año pasado. "Hablamos con los jóvenes de la importancia de aprovechar las oportunidades. Ellos tienen claro cual es la filosofía del club para estar en Primera. Le hace bien al grupo esta renovación", manifiesta Mario Rizotto, volante extranjero y uno de los experimentados dentro del grupo.

El promedio de edad de Independiente 2017 es de 23 años. El club tiene un presupuesto anual de USD 1,5 millones en las divisiones formativas. Y la inversión se ve reflejada en la cantidad de juveniles con la que cuenta el equipo.



En la selecciones Sub 17 y Sub 20 ha tenido entre cinco y siete convocados, respectivamente.



Desde el arranque del año futbolistas juveniles como Renny Jaramillo, Juan Nazareno y Washington Corozo no han podido unirse a los entrenamientos de forma continua con la Primera categoría porque se preparan para el Mundial Sub 20 que se jugará en mayo en Corea del Sur.



Como parte de la formación integral, los futbolistas del club también cumplen diversas actividades. Por ejemplo, 'Nepo' Arce fue goleador en la Copa América de Olimpiadas Especiales 2016, en Uruguay, donde hizo 10 anotaciones. "He jugado en todas las formativas y ahora estar en Primera es una gran oportunidad. Debuté el año pasado y el 'profe' (Mendoza) nos da continuidad y nos guía", cuenta Alejandro Cabeza, otro jugador que debutó el año pasado cuando el equipo jugaba las finales de la Copa Libertadores.



Mendoza y sus pupilos tienen un desafío: lograr el cupo a la final. Los rayados aún pueden pelear la primera etapa.